Süloğlu ilçesinde yaşayan vatandaşlara müjde!
AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Edirne’nin Süloğlu ilçesinde yaşayan vatandaşlara müjdeli haberi verdi
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “#Süloğlulu hemşerilerimize hayırlı olsun Noterlik bulunmayan Edirne - Süloğlu ilçemizde noterlik açılmasına ilişkin karar Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ tarafından imzalanmıştır. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.