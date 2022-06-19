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Gündem Süloğlu ilçesinde yaşayan vatandaşlara müjde!
Gündem

Süloğlu ilçesinde yaşayan vatandaşlara müjde!

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Edirne’nin Süloğlu ilçesinde yaşayan vatandaşlara müjdeli haberi verdi

Yeniakit Publisher
2022-06-19 14:27:00 -
Süloğlu ilçesinde yaşayan vatandaşlara müjde!

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “#Süloğlulu hemşerilerimize hayırlı olsun Noterlik bulunmayan Edirne - Süloğlu ilçemizde noterlik açılmasına ilişkin karar Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ tarafından imzalanmıştır. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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