Süleyman Soylu'nun Şırnak paylaşımı sosyal medyayı yıktı

Bir dönem ismi terörle anılan Cudi Dağı eteklerinde artık raket sesleri yükseliyor. Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası olan Cudi Cup, 16 Mayıs tarihinde başladı. 22 Mayıs'a kadar sürecek turnuvada dünyanın dört bir yanından tenisçiler raket sallıyor.

Terörden temizlenen Cudi ilk kez uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde düzenlenen Cudi Cup tenis turnuvası başladı.

Şırnak’ta ilk kez uluslararası bir turnuva

22 Mayıs'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcu katılıyor. Geçen yıl ulusal tenis turnuvasına ev sahipliği yapan Şırnak’ta ilk kez uluslararası bir turnuva düzenleniyor.

"Önce ses değişir, sonra renk gelir, huzur gelir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cudi Cup'tan görüntüler paylaştı. Bakan Soylu "Önce ses değişir, sonra renk gelir, huzur gelir" dedi.

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.