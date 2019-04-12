0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Süleyman Soylu'dan sert sözler: İspat edin, istifa etmeyen namerttir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yayılan "'Büyükçekmece'de polis evleri basıyor, 'Hangi partiye oy verdiniz?' diye soruyor" iddialarına ilişkin çok sert konuştu. Soylu, "Bunları ispat etsinler istifa etmeyen namerttir" dedi.

12 Nisan 2019 Cuma 23:43
Süleyman Soylu'dan sert sözler: İspat edin, istifa etmeyen namerttir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Büyükçekmece'de polis evleri basıyor, 'Hangi partiye oy verdiniz?' diye soruyor" iddiaları karşısında çok net konuştu. Soylu, ''Türkiye'ye taahhüdüm vardır. İspat etsinler istifa etmeyen namerttir! Çok net söylüyorum. Boş kağıdın altına imzamı atarım...'' ifadelerini kullandı.

Habertürk'te Hülya Hökenek'in suduğu 'Enine Boyuna' programına telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Büyükçekmece'de polis evleri basıyor, 'Hangi partiye oy verdiniz?' diye soruyor yönündeki iddialara çok sert çıktı:

Bakan Soylu, ''Büyükçekmece'de kimin hangi oy tercihini kullandığını sorması. Biz hem kurumlarımıza hem de vatandaşlarımıza karşı sorumlu insanlarız. Ağzımızdan çıkan lafı ölçmemiz gerekir. En ufak bir şey varsa, ben iddialı bir adamım. En ufak bir şey varsa burada Habertürk'e bağlandım. Türkiye'ye taahhüdüm vardır. İspat etsinler istifa etmeyen namerttir!'' ifadelerini kullandı.

Bakan Süleyman Soylu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin övüneceği en önemli kıymetlerden bir tanesi seçimdir"

Bizim Türkiye'de en kıymetli hazinemiz seçim ve demokrasimizdir. Devlet seçimin, vatandaşın hür iradesinin sandığa yansıması konusunda çalışmalarını eksiksiz yapmakla mükelleftir. Siyasi şapkalarımız olabilir. Ama bizi bu millet bu siyasi şapkalarımızla görevlendirdi. İlk kez seçim yapıyor değiliz. Türkiye 1946'da talihsiz sopalı seçim yaşadı. Bir de 1982 Anayasası seçiminde yaşadı. Bunlar arızalı seçimlerdi. 1982 seçiminde kullanılmayan oylar kullanıldı. Oyun nasıl kullanılacağı sandık başkanı ve herkes tarafından görüldü. Çok ince bir zarfta vatandaşın attığı oy görüldü. Benim İçişleri Bakanlığım döneminde 3 kez seçime gittik. Benden önce de defalarda gittik. Bir kişi şunu söylesin. Türkiye'nin doğu, batı, kuzey, güneyinde polis, jandarma ve bizim dönem dönem destek aldığımız korucularımız, seçimlerin güvenliğini ortaya koydu. Üzülmediğimiz olaylar var mı evet var. Mesela Malatya'daki müessif hadiseler. Şu anda Türkiye'nin övüneceği en önemli kıymetlerden bir tanesi seçimdir.

"İspat etsinler istifa etmeyen namerttir"

Seçimden sonraki itirazlar da hukuk çerçevesindedir. Ben o konuya girmiyorum. Buraya bağlanmamın sebebi başkadır. Bu kadar başarılı bir şekilde seçim güvenliğini sağlayan, en ufak görev alanı taşmasını gerçekleştirmeyen Büyükçekmece'de kimin hangi oy tercihini kullandığını sorması. Biz hem kurumlarımıza hem de vatandaşlarımıza karşı sorumlu insanlarız. Ağzımızdan çıkan lafı ölçmemiz gerekir. En ufak bir şey varsa, ben iddialı bir adamım. En ufak bir şey varsa burada Habertürk'e bağlandım. Türkiye'ye taahhüdüm vardır. İspat etsinler istifa etmeyen namerttir! Çok net söylüyorum. Boş kağıdın altına imzamı atarım. Bu kadar acımasız bir şekilde bir infaz ortaya koymayalım. Orada bizim ne yaptığımız, ne yapmak istediğimiz, idari ve adli tahkikatın nasıl sürdüğünü, bunun bugünün olayı olmadığını, bunun bir başlangıcı olduğu. Bu olayı yapanın hiç kusur günahı yok mu? Bu olayı yapan oradaki bizim polis kardeşlerimiz mi?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 23:43
  1. Malatya
  2. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan Askeri Geçiş Konseyi yeni başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan yemin ederek göreve başladı
    1. Sudan Askeri Geçiş Konseyi yeni..
    2. Mesut Özil'den duygulandıran paylaşım!
    3. Hareketli anlar! Köye giriş çıkışlar..
    4. Maçın ardından
    5. DÜZELTME - "Orgeneral Abdulfettah..
    6. BMGK Sudan'daki durumu görüştü
    7. Süleyman Soylu'dan sert sözler: İspat..
    8. Durgunsu Kano Bahar Kupası devam ediyor
    9. Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren..
    10. Maçın ardından
    11. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
    12. Belediye Başkanı Arı, Oğuzhan Koç’u..
    13. 'Saadet Yüksel' Mardin'i sevince boğdu!
    14. Mesut Bakkal: “Biz bu işin içinden..
    15. Ünal Karaman: “Şiddetli 3 puana..
    16. ABD'den 4 yabancı şirkete "Venezuela"..
    17. "Türkistan'dan Rumeli'ye Posta..
    18. Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturması..
    19. Başkentte Manolo Carrasco ile Flamenko..
    20. Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı..
    21. Keskin’de seçimlerin iptal olma nedeni..
    22. AK Partili başkan istifa etti!
    23. İngiltere bu olayı konuşuyor! Felç..
    24. İsrail özel güçleri Batı Şeria’da..
    25. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    26. "Seçimler, Keşmir sorununun çözümüne..
    27. Basketbolda maçın ardından
    28. Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Tepki..
    29. Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi, Arap..
    30. ABD'de Müslüman kız öğrenciye saldırı
    Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
    Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Melih Gökçek'ten 'seçim' açıklaması: Yiğit ol, erkekçe çık...
    Melih Gökçek'ten 'seçim' açıklaması: Yiğit ol, erkekçe çık...

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti