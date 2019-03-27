Süleyman Soylu'dan operasyona ilk yorum: PKK'ya güzel bir hediye verdik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya indirilen ağır darbe sonrası açıklama yaptı. Soylu, "Kandil’de Apo’nun bir adamını daha, dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik." dedi.27 Mart 2019 Çarşamba 15:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT ve TSK tarafından düzenlenen operasyona ilişkin "Kandil’de Apo’nun bir adamını daha, dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik." dedi.
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