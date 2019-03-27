Süleyman Soylu'dan operasyona ilk yorum: PKK'ya güzel bir hediye verdik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya indirilen ağır darbe sonrası açıklama yaptı. Soylu, "Kandil’de Apo’nun bir adamını daha, dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT ve TSK tarafından düzenlenen operasyona ilişkin "Kandil’de Apo’nun bir adamını daha, dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik." dedi. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.