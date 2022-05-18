  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Süleyman Soylu'dan olay Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Ortaya çıktı
Gündem

Süleyman Soylu'dan olay Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce, "Atatürk demeyi tercih etmiyorum" diyerek CHP'lilerin istemediği bir isim haline gelen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 15:36:00 -
Süleyman Soylu'dan olay Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesine küfreden, Türkiye’yi Ermeni soykırımı yapmakla suçlayan, ve PKK’lı ve DHKP-C’li teröristler için yas tutan Canan Kaftancıoğlu, siyaseti ayaklar altına düşüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adeta 'dokunulmaz' ilan edildi.

CHP'liler bile tepkili

Daha önce, "Atatürk demeyi tercih etmiyorum" diyerek CHP'lilerin istemediği bir isim haline gelen İstanbul İl Başkanı, ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Polis Müzesi'nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Soylu şunları söyledi:

"CHP'nin gerçek yüzü, Kaftancıoğlu yüzü..."

Allah'a hamdolsun, CHP'nin gerçek yüzü, bir Canan Kaftancıoğlu yüzü olarak ortaya çıktı...Dinimize hakaret eden, bu ülkenin devlet başkanına hakaret eden, bütün kutsallarımızı ayaklarının altına alan, devlete 'katil' diyen bir anlayışa hukuk kendi içerisinde bir karar verdi diye, hepsini aynı noktaya topladı, hepsini aynı fikrin etrafına getirdi. Masa 6'lı masa değil, masa 'Canan masası' oldu.

Bu ekmeği yiyen fırında nöbet bekliyor! ‘Atatürk’ demem diyen Canan yan çizdi
Bu ekmeği yiyen fırında nöbet bekliyor! ‘Atatürk’ demem diyen Canan yan çizdi

Siyaset

Bu ekmeği yiyen fırında nöbet bekliyor! ‘Atatürk’ demem diyen Canan yan çizdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmetçik

Geçen gün bir yaban … vurdum bu suratın aynısı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay