Süleyman Soylu'dan olay Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesine küfreden, Türkiye’yi Ermeni soykırımı yapmakla suçlayan, ve PKK’lı ve DHKP-C’li teröristler için yas tutan Canan Kaftancıoğlu, siyaseti ayaklar altına düşüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adeta 'dokunulmaz' ilan edildi.

CHP'liler bile tepkili

Daha önce, "Atatürk demeyi tercih etmiyorum" diyerek CHP'lilerin istemediği bir isim haline gelen İstanbul İl Başkanı, ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Polis Müzesi'nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Soylu şunları söyledi:

"CHP'nin gerçek yüzü, Kaftancıoğlu yüzü..."

Allah'a hamdolsun, CHP'nin gerçek yüzü, bir Canan Kaftancıoğlu yüzü olarak ortaya çıktı...Dinimize hakaret eden, bu ülkenin devlet başkanına hakaret eden, bütün kutsallarımızı ayaklarının altına alan, devlete 'katil' diyen bir anlayışa hukuk kendi içerisinde bir karar verdi diye, hepsini aynı noktaya topladı, hepsini aynı fikrin etrafına getirdi. Masa 6'lı masa değil, masa 'Canan masası' oldu.