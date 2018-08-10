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Süleyman Soylu'dan Berat Albayrak'a destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek olan bir paylaşımda bulundu.

10 Ağustos 2018 Cuma 21:48
Süleyman Soylu'dan Berat Albayrak'a destek

YENİAKİT.COM.TR- Bakan Süleyman Soylu, belirli kesimlerin piyonları tarafından hedef alınan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, Albayrak'ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli ile ilgili "başarılı olacak" ifadesini kullandı.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter'dan yaptığı o paylaşım...

"Her şeyin farkındayız...
Bu süreçten Türkiye’miz, Milletimiz, ekonomimiz daha güçlenerek çıkacak, yeni ekonomi modelimiz başarılı olacak.
Milletimizin hikayesinde hep iyiler kazanır.
#Kazanacağız"

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 21:48
  1. Süleyman Soylu
  2. Berat Albayrak

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