Süleyman Soylu'dan Berat Albayrak'a destek

YENİAKİT.COM.TR- Bakan Süleyman Soylu, belirli kesimlerin piyonları tarafından hedef alınan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, Albayrak'ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli ile ilgili "başarılı olacak" ifadesini kullandı.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter'dan yaptığı o paylaşım...

"Her şeyin farkındayız...

Bu süreçten Türkiye’miz, Milletimiz, ekonomimiz daha güçlenerek çıkacak, yeni ekonomi modelimiz başarılı olacak.

Milletimizin hikayesinde hep iyiler kazanır.

#Kazanacağız"