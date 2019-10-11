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Süleyman Soylu: PKK'yı alır DAEŞ'le üst üste koyar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapığı açıklamada "Biz PKK'yı alır DAEŞ'le üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz." dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 15:31
Süleyman Soylu: PKK'yı alır DAEŞ'le üst üste koyar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde konuştu. 

Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Ne dediler? Efendim Türkiye sivilleri vuracakmış. Dünyaya sesleniyorum. Dün Akçakale'de sivilleri kimin vurduğunu gördük. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz oldu. İnancımız odur ki maalesef denizden o minnacık cesediyle karaya vuran Aylan bebek ile hep beraber cennette arkadaş oldular. Dünya bize cevap versin. Sivilleri vuran kimmiş? Ben buradan bir başka soru daha sormak istiyorum. Hem içeride, hem dünyada kafası karışıklara sormak isterim. Türkiye'ye atılan havan mermileri egemen devletten mi atıldı? Biz terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Onlar hayır diyorlar. O zaman kim bunlar? O havan mermisinin başında kim vardı? Bize onu söylesinler.

Zor bir soru sormuyorum. Bana bir isim söylesinler. Her zaman yaptığı gibi susarlar. Biz görevden aldığımız belediye binalarında roketatarlar bulduk.

"Biz artık bu kınamaları da çağrıları da duymazdan gelir olduk"

Avrupa'dan PKK'ya akan milyon dolarları görünce, hibe edilen 30 bin TIR silahı görünce 60-70 yıl bu coğrafyayı kana bulamak için yapılanlara görünce Filistin'deki zulmü, DEAŞ'ı PKK'yı nasıl kurduklarını görünce, PKK yatırımcılarının iştahını görünce, üç tane göçmen kapısına geldiğinde nasıl canavar kesildiğini, o insanları nasıl ölüme terk ettiğini görünce, kimse kusura bakmasın biz artık bu kınamaları da, çağrıları da duymazdan gelir olduk. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, kendimiz kesmeye de devam ederiz Allah'ın izniyle.

"Dün Avrupalılar gelmişti onlara da söyledim"

Aslan gibi kahraman, yetenekli, eğitimli bu üniformaya aşık adamlar ve onların arkasından ayetel kürsileri okuyan, fetih surelerini okuyan; "Allah'ım evlatlarımızın burnunu kanatma" diyen analara, kahraman milletimize, o güçlü ailelere güvendik ve yola çıktık.

Neymiş, PKK PYD ile mücadele edersek bizi DEAŞ'tan kim koruyacakmış. Bunu burada söyleyeyim. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele edip, dünya teröristlere bunu havale etmeye çalışırken kendi evlatlarıyla bunu sağlayan ve orada Suriye'de gerçekleştirenlerle sağlayan bizim kahraman ordumuzdan başkası değildir.

Dün Avrupalılar gelmişti onlara da söyledim. Hanginiz DEAŞ ile mücadele ettiniz? Etmediniz.

"121 kişi gözaltına alındı"

Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık

PKK/YPG ve DEAŞ talimatları aynı yerden alıyor.

Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırmanıza fırsat vermeyeceğiz.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:31
  1. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • HAMLE SIRASI HAMLE SIRASI 5 dk önce
    Türkiye Büyük bir satranç oyunun da.!.Dünya özellikle AB Türkiye yi hakkı olan hukuk çerçevesinde yapılan "terörist=AB"leri temizleme operasyonun da işgalci diyor .......lar...İşte bu yüzden Türkiye'nin mevcut Suriye Arap Cumhuriyeti ile satranç daki hamlesini yapmalı 
  • Mehmet Mehmet 8 dk önce
    açıklaması; HEPSİNİ ÜST ÜSTE KOYAR ............!

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