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Gündem Süleyman Soylu müjdeyi böyle duyurdu! Artık B sınıfı ehliyet ile motosiklet sürülebilecek
Gündem

Süleyman Soylu müjdeyi böyle duyurdu! Artık B sınıfı ehliyet ile motosiklet sürülebilecek

Yeniakit Publisher
2023-05-11 11:57:00 -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini duyurdu. Bakan Soylu, "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi.

Motor ehliyetleri ile ilgili yeni bir karar alındı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini açıkladı.

"125 cc'nin altındaki motorlar için artık 'B sınıfı' yeterli olacak"

Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Türkiye'de motor sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek "Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi.

"Ayrı bir motor ehliyeti almaya gerek duyulmayacak"

Bakan Süleyman Soylu açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

125 cc altı motorlar var. Türkiye'de 2 tekerlekli kullanımı arttı. 125 cc altı motorlar, şehir içi günlük kullanılan motor sayısı arttı. Biz de Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli noktaya geldi, arkadaşlar düğmeye bastı. Sadece 1-2 tane ders alabilecekler. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler, ayrı bir motor ehliyeti almaya gerek duyulmayacak.
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