Süleyman Soylu çılgına döndü! "Şerefsizdir" deyip bombaladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını hatırlatarak, "Bir kadın var, yüzü gözü morarmış, belli ki gözaltında işkence görmüş. Daha ifadesi alınmadan, Sayın Soylu, teröristin istihbarat elemanı olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Böyle bir istihbarat elemanı gördünüz mü? Şaşkın, genç bir kadın istihbarat elemanı, olayı yapıyor ve evine gidiyor" diye konuştu.

Saldırının talimatının Kobani'den geldiğinin, teröristin Türkiye'ye Afrin'den girdiğinin ifade edildiğini söyleyen Paylan, şunları kaydetti:

"Daha sonra ülkeye İdlib'den girdiğini itiraf ediyorlar. İdlib, HTŞ'nin elinde. Afrin de yine Türkiye, HTŞ ve oradaki bazı cihatçı grupların elinde. Burada kafama birçok soru işareti geliyor. Çünkü geçmişte bu tür provokasyonlarda devletin içindeki bir karanlığın parmağı olmuştur. Bu ülkede seçimlere gidilirken her zaman bu tür provokasyonlar olmuştur. Bunları sorgulamamız gerekir."

PKK'ya operasyonu toplumsal barışa tehdit olarak gösterdi

Konuşmasını sürdüren Paylan, Taksim saldırısının iki amacı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Siyasette yumuşama emareleri vardı. Aysel Tuğluk, akli melekeleri yok, bir hakkın teslimi olarak serbest bırakıldı. HDP'ye bir ziyaret yapıldı, bu da bir yumuşama emaresiydi. Sayın Bahçeli, 'Doğru bir adım.' dedi. Selahattin Demirtaş, özel uçakla Diyarbakır'da kalp krizi geçiren babasına götürüldü. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesi dışında olamazdı. Devlet içindeki o karanlık, İstiklal Caddesi saldırısıyla bu yumuşama emarelerine cevap verdi. Ne zaman bir yumuşama emaresi olduysa bu tip provokasyonlar yaşandı. Ayrıca Sayın Soylu, 'Talimat sınır ötesinden geldi.' diyerek, sınır ötesi bir harekatın gerekçesini yapmak istiyor. Toplumsal barışımıza en büyük tehdit bu."

Soylu: Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir

Bakan Soylu, Paylan'ın sözlerine sert tepki vererek şunları söyledi: “Sen PKK’yı savunuyorsun, sen PKK’yı temizliyorsun, sen PYD’yi temizliyorsun. Sen sorgulayacaksan PKK’yı, terör örgütlerini sorgula. Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir. Yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun. Seni oraya kim milletvekili yaptıysa onu sorgula.”