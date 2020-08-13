Süleyman Seba kimdir? Vefanın 6. Yıl dönümde anılan Süleyman Seba’nın hiç duymadığınız yönleri…

Beşiktaş’ın efsane isimlerinden ve başkanı olan Süleyman Seba, ölüm yıl döneminde unutulmadı. Geçirdiği rahatsızlıktan sonra 2014 yılında bu hayattan ahirete göç eden Seba, bugün Feriköy Mezarlığı’nda anma töreni düzenledi. 1984 yılı ile 2000 yılları arasında Beşiktaş’ta başkanlık yaptı. Peki Süleyman Saba kimdir? İşte Süleyman Saba’nın bu zamana kadar hiç duymadığınız hayat hikayesi…