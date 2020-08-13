Süleyman Seba kimdir? Vefanın 6. Yıl dönümde anılan Süleyman Seba’nın hiç duymadığınız yönleri…
Beşiktaş’ın efsane isimlerinden ve başkanı olan Süleyman Seba, ölüm yıl döneminde unutulmadı. Geçirdiği rahatsızlıktan sonra 2014 yılında bu hayattan ahirete göç eden Seba, bugün Feriköy Mezarlığı’nda anma töreni düzenledi. 1984 yılı ile 2000 yılları arasında Beşiktaş’ta başkanlık yaptı. Peki Süleyman Saba kimdir? İşte Süleyman Saba’nın bu zamana kadar hiç duymadığınız hayat hikayesi…
Beşiktaş’ta futbolcu olarak başlayan Süleyman Seba, daha sonrasında yöneti ve başkan olarak hizmet verdi. Seba, gösterdiği başarılar ile efsaneler arasında yer aldı. Süleyman Seba ölümünün 6. Yılında sevenleri ve destekleyenleri tarafından anılacak. İşte Süleyman Saba’nın hayatı.
SÜLEYMAN SEBA'NIN HAYAT HİKAYESİ
Geçirdiği rahatsızlığın ardından 13 Ağustos 2014'te vefat eden Süleyman Seba, Sakarya'nın Hendek ilçesinde 5 Nisan 1926'da dünyaya geldi. İlkokulu Sakarya'da okuyan ve daha sonra lise eğitimi için Kabataş Erkek Lisesi'ne geçen Seba, babasının isteği üzerine Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi Bölümü'nde eğitimini sürdürdü.
Küçük yaşta İstanbul'a gelen Seba, Kabataş Lisesi'nin takımına girmesiyle, futbol yaşantısındaki ilk adımı atmış oldu. Yetenekleriyle Beşiktaşlı yöneticilerin dikkatini çeken genç futbolcu, 1943 yılında siyah-beyazlı ekibin genç takımına dahil oldu. Beşiktaş'ta da kaliteli futbolunu devam ettiren Süleyman Seba, o yıl genç takımın şampiyon olmasında büyük rol oynadı; kısa süre sonra başarılı futbolu ödüllendirildi ve takımın kaptanı oldu.
Lisedeki ilk yıllarında Beşiktaş genç takımına giren efsane başkan, 1945'te A takıma yükselip, 1950'li yıllarda 5 yılda 4 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazanan kadroda yer aldı. Seba, 1945'te Refik Osman Top döneminde A takıma yükseldi. 1946-47 sezonunda ilk İstanbul Ligi maçına Fenerbahçe derbisinde çıktı ve takımının 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada 1 gol kaydetti. İlk sezonunda 9 maçta 6 gol atan Seba, Milli Küme'de şampiyonluk yaşayarak kariyerinin ilk önemli başarısını elde etti.
1947-48 sezonunda İstanbul Ligi'nde 14 maçta 8 gol atan Süleyman Seba, takımının en golcü ikinci ismi oldu. 1949-50 sezonunda kariyerinin ilk İstanbul Ligi şampiyonluğunu yaşayan efsane isim, 14 maçın tamamında oynayıp bir de gol kaydetti. Seba, 1950'de Beşiktaş Futbol Takımı'nın ABD'ye davet edilmesiyle, babasını üzmek pahasına, okulunu bırakarak çok sevdiği siyah-beyazlı takımla bir ay süreyle bu ülkeye gitti.