Süleyman Şah Türbesi'ne alçak saldırı girişimi PKK'YPG'li teröristler Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgeye havan atışı düzenledi. Saldırı anında püskürtüldü.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgede büyük hareketlilik yaşanıyor. Büyük bozguna uğrayan PKK'YPG'li teröristler provokatif eylemler yaparak örgütün moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Son olarak teröristler tarafından Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgeye havan atışı gerçekleştirildi. Teyakkuzda olan Türk Silahlı Kuvvetleri birimleri ise atışın yapıldığı bölgeyi anında tespit ederek ve teröristleri ateş altına alarak saldırıyı püskürttü. (Superhaber)

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