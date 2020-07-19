Süleyman Şah karakterini oynayan Serdar Gökhan’dan Kuruluş Osman hayranlarını kızdıran yorum

Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakterini canlandıran oyuncu Serdar Gökhan, 2014-2015 yıllarında diziye önemli katkılarda bulunmuştu. 55 yıllık oyunculuk kariyeri olan Serdar Gökhan, Kuruluş Osman dizisi hakkında yaptığı açıklama ile gündeme oturdu.

“Kuruluş Osman’ın cılkını çıkardılar” ifadesi ile diziye yönelik tepkisini dile getiren oyuncu, bir dizinin bu kadar uzamaması gerektiğine vurgu yaptı. Serdar Gökhan, “Tadı kalmadı artık hikayenin. Döndür dolaş aynı şeyleri yapıyorlar. Bence başka bir proje yapmaları gerekiyordu. Ama bizim piyasamız böyle, tutunca bir dizi insanlar artık ‘yeter artık’ dedirtene kadar devam ediyorlar. Bence yanlış” dedi.

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman ile ilgili sert eleştirisi sonrası Serdar Gökhan dizi hayranları tarafından tepki çekti.

Diriliş Ertuğrul’un 3 sezon devam edip bitmesi gerektiğinin de altını çizen Serdar Gökhan, bu işin tadında bırakılması gerektiğini söyledi.

Engin Altan Düzyatan’dan sonra Burak Özçivit açıklaması

Engin Altan Düzyatan’dan sonra Burak Özçivit’in nasıl olduğu sorulunca da Serdar Gökhan şu sözleri söyledi:

“İyi bir çocuk, yakıştı da ona ama artık seyirci bitti, bıktı artık. Eski oyuncuları arıyorlar. Burak da sağ olsun genç bir kardeşimiz de omuzlayacak gücü yok. O dizi ağır bir performans gerektiriyor. Biraz omuzlayamadı, sırtlayamadı. Bu milletin ne istediği de belli değil, iyi şey yapıyorsun seyretmiyor. Abudik gubidik işler yapıyorsun reyting rekorları kırıyor.”

Pandemi nedeniyle işlerinin ertelendiğini ve durumun düzelmesini beklediğini belirten Serdar Gökhan, bugünleri düşünerek birikim yaptığını ve maddi bir sorun yaşamadığını belirtti.

Türkiye’de sanatçıların halkın düşündüğü gibi paralar kazanmadığını ifade eden Serdar Gökhan, “Onlar günü birlik yaşar gibi paralar kazanıyorlar. Sanıyorlar ki onlar Hollywood yıldızları gibi milyon dolarlar kazanıyor. Ama değil, herkesin belirli bir kazancı var ve belirli bir süre idare edebiliyor” diye konuştu.