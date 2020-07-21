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Medya

Süleyman Şah karakterini oynayan Serdar Gökhan’dan flaş Kuruluş Osman ve Burak Özçivit açıklaması

Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakteriyle ön plana çıkan oyuncu Serdar Gökhan geçtiğimiz günlerde izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman ile ilgili yaptığı yorumlara açıklık getirdi. Serdar Gökhan’ın oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit hakkındaki yorumları da tekrar gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:32:00 -

Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakteriyle bilinen Serdar Gökhan, önceki gün Kuruluş Osman ile ilgili yaptığı ayorumların sosyal medyada yanlış anlaşılması üzerine video çekerek açıklamalarda bulundu.

Serdar Gökhan,  “Muhabir arkadaşlarla yaptığımız tamamen iyi niyetli sohbet, sosyal medyada yanlış anlaşılmalara yol açtı. İnsanlar bazı şeyleri yanlış anladılar” diyerek sözlerinin yanlış yorumlandığını söyledi.

‘Takdir etmek lazım’

Gökhan "Kuruluş Osman ile ilgili herhangi bir kötü yorum yapmam mümkün değil. Ben de o dizinin bir parçasıyım. Koronavirüs döneminde bile büyük bir özveriyle çalıştılar, seyirciyi dizisiz bırakmadılar. Takdir etmek lazım" diyerek reyting rekortmeni diziyi zevkle izlediğini ifade etti.

Serdar Gökhan’ın, oyuncu Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan hakkında yaptığı yorumlar da tepki çekmişti.

Gökhan, "Ben Burak Özçivit kardeşimi seviyorum. Diziye de çok yakıştığını, tam Türk tipi olduğunu da söyledim. Onun için Allah yollarını açık etsin dizileri daim olsun" sözleriyle 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Özçivit'e destek verdi.

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