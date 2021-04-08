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Biyografi Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır nasıl ölmüştü, kim öldürmüştü?
Biyografi

Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır nasıl ölmüştü, kim öldürmüştü?

Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır ne zaman öldü? Süleyman Çakır’ı kim öldürdü? soruları yeniden gündeme geldi. Kurtlar Vadisi oyuncusu olan Oktay Kaynarca’nın oynadığı Süleyman Çakır karekteri Kurtlar Vadisi dizisinde adeta bir efsaneye dönüştü. Süleyman Çakır’ın dizide rol gereği ölmesinden sonra gerçek hayattı Süleyman Çakır hayranları gıyabında cenaze namazı kılmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutmuştu. Peki Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır nasıl öldü? Süleyman Çakır ne zaman öldü? Süleyman Çakır’ı kim öldürdü? İşte Süleyman Çakır haberine ilişkin detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 09:04:00 - 2021-04-08 09:19:16
Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır nasıl ölmüştü, kim öldürmüştü?

Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi dizisinde bir efsane bir karekter olmasına rağmen dizi sevenleri halen Süleyman Çakır’ın dizide ölmesinin yıl dönümünü kutlamakta. Puanda Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır rolüyle oyunculuk hayatında zirveye çıktı. Süleyman Çakır ölüm yıl dönümü olarak sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. 

Süleyman Çakır kimdir?

Rol gereği 1964 yılında doğdu. Dizi gereği, küçük yaştayken cami avlusunda babasının vurulduğunu görür. Babası öldükten sonra annesinin yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya'ya hem de annesi Emine Çakır'a bakmaya çalışır. Satış yaptığı bir gün zabıtayı öldürür. Sonrasında cinayet suçundan hapse düşer. Hapse düşünce annesi ve kız kardeşi açıkta kalır. Burada ise Duran Emmi ile tanışır. Duran Emmi ona ve ailesine bakar. Sayesinde Derya, mimarlık okuyabilmiştir. Duran Emmi aracılığıyla mafyaya girer ve önemli bir kabadayı olur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenir. Süleyman Çakır’ın Selvi Çakır ve Pusat Çakır adında iki çocuğu vardır.

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Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır nasıl öldü?

Baron Mehmet Karahanlı'dan aldığı emir doğrultusunda Testere Necmi'nin Cerrahpaşalı Halit'e, sefir olması için Süleyman Çakır'ı öldürmesini istemesi sonrasında Halit tarafından pusuya düşürülüp vurularak ağır yaralanmıştır. Hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş ve ölmüştür. Canpolat diye hitap ettiği can dostu Polat Alemdar, Çakır'ın ölümünün ardından aralarında Halit'in de bulunduğu altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır.

Süleyman Çakır’ın dizinin 46. bölümünde rol gereği ölmesinden sonra gerçek hayattı Süleyman Çakır hayranları gıyabında cenaze namazı kılmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutmuştu.

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