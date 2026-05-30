Sularda yüzdüğü tespit edildi! Hürmüz Boğazı'nda gizemli cisim

Umman Deniz Güvenlik Merkezi, Hürmüz Boğazı’ndaki kıyı trafik bölgesinin batısında deniz mayını olduğundan şüphelenilen yüzen bir cisim tespit edildiğini duyurdu.

Hürmüz Boğazı çevresinde tespit edilen şüpheli cisim, bölgedeki deniz trafiği için yeni bir güvenlik uyarısını beraberinde getirdi.

 

Sosyal medyadan duyuruldu

Umman Deniz Güvenlik Merkezi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülke karasuları içerisinde, Hürmüz Boğazı’ndaki kıyı trafik bölgesinin batısında deniz mayını olduğundan şüphelenilen yüzen bir cisim tespit edildiği belirtildi.

 

Tüm denizcilere ve balıkçılara gemileri seyir halindeyken son derece dikkatli olmaları uyarısında bulunulan açıklamada, şüpheli cisimlerden uzak durmaları ve böyle bir durumda derhal yetkili makamlara bildirmeleri çağrısı yapıldı.

 

28 Şubat’tan bu yana Hürmüz Boğazı’nda neler yaşanıyor?

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

 

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran Donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini bildirmesi üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

 

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemileri saldırı sonrası ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

