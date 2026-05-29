Rüzgar Değişince Maskeler Düştü: Saymaz'dan "Ben Demiştim" İtirafı! “CHP’li belediyeler yolsuzluk yapıyor” demişmiş!

Saymaz, videodaki açıklamalarında CHP içerisinde yolsuzluğa karışan isimlerin olduğunu, bunlar arasında belediye başkanlarının ve partililerin bulunduğunu belirtiyor. Ancak bu açıklamalar, yıllardır sessiz kalan bir ismin, güç dengeleri değişince sergilediği tipik bir manevra olarak görülüyor. Özellikle İBB yönetimi ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili süreçlerde, söz konusu çevrelerin "suç örgütü" niteliğindeki iddiaları karşısında takındığı korumacı tavır, Saymaz'ın mevcut çıkışlarının samimiyetini sorgulatan en temel nokta.

Saymaz, geçmişte pek çok yolsuzluk dosyasında İmamoğlu'nu eleştirmekten kaçınırken, şimdi benzer olayları "ilk kez fark ediyormuş" gibi bir tavırla gündeme getirmesi, basın dünyasının "güçten yana olma" hastalığının somut bir göstergesidir.

Gazetecilik, güç merkezlerinden bağımsız hareket etmeyi gerektirir. Ancak Saymaz ve benzeri isimlerin, parti içi dengeler değiştikçe veya belediyelerdeki yapısal çatlaklar büyüdükçe "eleştirel" kimliğe bürünmeleri, ilkeli bir duruştan ziyade stratejik bir hayatta kalma çabası olarak değerlendirilmektedir. Basının, halkın vicdanı olma görevini unutup, hangi rüzgarın estiğine göre yön değiştirdiği bu dönemde, Saymaz'ın bu "itiraf" tadındaki çıkışları, tutarsızlığın bir tescili niteliğindedir.