CHP’de Özel’in pisliklerini temizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu’na ağır suçlama! ‘Sizden arınmış bir ülke istiyorum’

CHP’deki skandallar zinciri, Özgür Özel döneminde ayyuka çıkan rüşvet, kara para aklama ve ahlaksızlık iddialarıyla içinden çıkılmaz bir hal aldı. "Mutlak butlan" kararı ile genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partideki bu çürümüşlüğü temizlemeye çalışırken, muhalif kanatlardan gelen tepkilerle sarsılıyor. Son olarak kendini oyuncu olarak niteleyen Şebnem Sönmez, kaleme aldığı açık mektupta, Kılıçdaroğlu’na "siyaset sahnesine çıktığınız günden beri sizi sevmiyorum" diyerek sert çıktı.

“GEÇMİŞİNİZE DAİR SORULARIM SAYISIZ”

Kılıçdaroğlu’na hitaben yazılan mektupta, Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun siyasi geçmişini hedef aldı. "Siyaset sahnesine çıktığınız günden beri sizi neden sevmediğimin kanıtlarını bu ülkeye mütemadiyen sundunuz" diyen Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun "Anayasa’ya aykırı ama evet" dediği süreçten, Adalet Yürüyüşü’ne kadar attığı tüm adımları sorguladı.

Kılıçdaroğlu’nun yönettiği CHP’yi "devlet tarafından atanmış" olarak nitelendiren Sönmez, "Siz bugün ülkemin canını neye feda ettiğinizi açıklayın" çağrısında bulundu.

“SİZ ARINMAK İSTEDİĞİM HER ŞEYİN SEMBOLÜSÜNÜZ”

Mektubunda Kılıçdaroğlu’na "Siz, siyasete selam verdiğiniz ilk günden bugüne arınmak istediğim her şeyin sembolüsünüz" diye seslenen Sönmez, doğrudan Kılıçdaroğlu’nun temsil ettiği zihniyetine de sert tepiler verdi. "Cumhuriyeti, halkı ve partiyi sizin zihniyet ve edimlerinizden arıtmak boynumuzun borcudur" diyen sözde oyuncu, Kılıçdaroğlu'nun "işgalci" bir tavır içinde olduğunu ima ederek, "Görüşmemek üzere" notuyla mektubunu sonlandırdı.