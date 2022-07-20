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Yaşam Sular saat kaçta gelecek? Arnavutköy Ataşehir su kesinti saatleri
Yaşam

Sular saat kaçta gelecek? Arnavutköy Ataşehir su kesinti saatleri

20 Temmuz İstanbul su kesinti saatleri: İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Ataşehir sular ne zaman gelir? İstanbul su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-07-20 16:49:00 -
Sular saat kaçta gelecek? Arnavutköy Ataşehir su kesinti saatleri

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelir?

Sular saat kaçta gelecek? Arnavutköy Ataşehir su kesinti saatleri

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler     :              Deliklikaya Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi   :              20.07.2022 09:15

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler     :              Atatürk Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              20.07.2022 14:56

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Güngören

Etkilenen Mahalleler     :              Tozkoparan Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              20.07.2022 09:57

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Güngören

Etkilenen Mahalleler     :              Mehmet Nesih Özmen Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              20.07.2022 11:04

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler     :              Kozyatağı Mah,Bostancı Mah,19 Mayıs Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              20.07.2022 13:30

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler     :              Yayla Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              20.07.2022 15:27

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çatalca

Etkilenen Mahalleler     :              Atatürk Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              20.07.2022 14:12

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler     :              Kirazlıdere Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              20.07.2022 15:57

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler     :              İcadiye Mah,Sultantepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              20.07.2022 15:03

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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