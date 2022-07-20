Sular saat kaçta gelecek? Arnavutköy Ataşehir su kesinti saatleri
20 Temmuz İstanbul su kesinti saatleri: İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Ataşehir sular ne zaman gelir? İstanbul su kesinti saatleri:
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelir?
Sular saat kaçta gelecek? Arnavutköy Ataşehir su kesinti saatleri
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 20.07.2022 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 14:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Kozyatağı Mah,Bostancı Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 20.07.2022 13:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 15:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 14:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıdere Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 20.07.2022 15:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : İcadiye Mah,Sultantepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2022 15:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.