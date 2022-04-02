Sular saat kaçta gelecek 2 Nisan Cumartesi | Ataşehir Büyükçekmece Üsküdar su kesinti saatleri güncel
İstanbul'un bazı ilçelerinde 2 Nisan Cumartesi günü arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Ramazan ayının ilk günü hazırlık yapacak olanlar ise kesintilerin sona ereceği saati araştırmaya başladı. Peki, sular saat kaçta gelir?
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise ‘Sular saat kaçta gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelecek?
Sular saat kaçta gelecek 2 Nisan Cumartesi | Ataşehir Büyükçekmece Üsküdar su kesinti saatleri güncel
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.04.2022 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.04.2022 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.04.2022 10:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.04.2022 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.04.2022 08:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.