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Yaşam Sular saat kaçta gelecek 2 Nisan Cumartesi | Ataşehir Büyükçekmece Üsküdar su kesinti saatleri güncel
Yaşam

Sular saat kaçta gelecek 2 Nisan Cumartesi | Ataşehir Büyükçekmece Üsküdar su kesinti saatleri güncel

İstanbul'un bazı ilçelerinde 2 Nisan Cumartesi günü arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Ramazan ayının ilk günü hazırlık yapacak olanlar ise kesintilerin sona ereceği saati araştırmaya başladı. Peki, sular saat kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-04-02 10:49:00 -
Sular saat kaçta gelecek 2 Nisan Cumartesi | Ataşehir Büyükçekmece Üsküdar su kesinti saatleri güncel

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise ‘Sular saat kaçta gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelecek?

Sular saat kaçta gelecek 2 Nisan Cumartesi | Ataşehir Büyükçekmece Üsküdar su kesinti saatleri güncel

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Küçükbakkalköy Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               02.04.2022 10:22

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Karaağaç Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               02.04.2022 09:46

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               02.04.2022 10:32

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler      :              Cemil Meriç Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               02.04.2022 09:15

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler      :              Küçüksu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               02.04.2022 08:28

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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