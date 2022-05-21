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Yaşam Sular ne zaman gelir Bakırköy | İSKİ 21 Mayıs su kesinti saatleri
Yaşam

Sular ne zaman gelir Bakırköy | İSKİ 21 Mayıs su kesinti saatleri

21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini merak ediyor. Peki, bugün sular kaçta gelir? Maltepe sular ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-05-21 14:15:00 -
Sular ne zaman gelir Bakırköy | İSKİ 21 Mayıs su kesinti saatleri

İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Kesintinin olduğu ilçelerde bulunanlar ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün sular saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman gelir Bakırköy | İSKİ 21 Mayıs su kesinti saatleri

İlçe        :              Bakırköy

Etkilenen Mahalleler      :              Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.05.2022 11:15

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Gümüşsuyu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.05.2022 11:31

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler      :              Zümrütevler Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.05.2022 11:44

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler      :              Bekirli Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.05.2022 13:56

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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