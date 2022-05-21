Sular ne zaman gelir Bakırköy | İSKİ 21 Mayıs su kesinti saatleri
21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini merak ediyor. Peki, bugün sular kaçta gelir? Maltepe sular ne zaman gelecek?
İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Kesintinin olduğu ilçelerde bulunanlar ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün sular saat kaçta gelecek?
Sular ne zaman gelir Bakırköy | İSKİ 21 Mayıs su kesinti saatleri
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.05.2022 11:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.05.2022 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.05.2022 11:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Bekirli Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.05.2022 13:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.