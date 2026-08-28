Sular durulmuyor! UEFA’dan Infantino hamlesi geliyor

UEFA Infantino hakkında suç duyurusuna hazırlanıyor. İngiliz BBC Sport'un ulaştığı belgelere göre Avrupa futbolunun yönetim organı, görevi kötüye kullanma ile suçladığı Infantino hakkında İsviçre'de açılacak davada kullanılmak üzere delil ve belgelere erişim talebinde bulundu. UEFA ayrıca diğer FIFA yetkilileri hakkında da hukuki süreç başlatmayı değerlendirdiğini belirtti.

Bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından Infantino, FIFA'nın turnuva haklarının hisselerini özel yatırımcılara satmayı amaçlayan "FIFA Forward Enterprise" adında yeni bir şirket kurma teklifini gündeme getirmişti. Söz konusu plan, futbol kamuoyundan gelen sert tepkiler üzerine geri çekildi.

Delil talebi başvurusunda UEFA, bu girişimin Infantino ve etrafındaki dar bir çevrenin FIFA'nın en değerli varlıklarında kalıcı bir hisse elde etmesi ve FIFA'nın, üyelerinin ve futbol ailesinin zararına olacak şekilde çıkar sağlaması için bir araç niteliğinde olduğunu ifade etti.

Başvuruda ayrıca, Infantino'nun bu planı üst düzey yönetim yetkililerinin ve çalışanlarının çoğunun ilk kez haberdar olduğu ve benzeri görülmemiş milyarlarca dolarlık projeyi onaylamaları için kendilerine yalnızca birkaç saat süre verilen aceleyle düzenlenmiş bir toplantıda kabul ettirdiği kaydedildi.

UEFA ve Avrupa futbolunun önde gelen isimleri, Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde Monako'da bir araya gelerek Infantino'nun durumunu masaya yatırdı.

Toplantının ardından UEFA tarafından yapılan açıklamada, hazır bulunanların kurumsal reformların sağlanması, başkanlık yetkilerinin sınırlandırılması ve FIFA'nın tek bir bireyin etrafında değil yeniden bir kurum olarak yönetilmesini temin etmek adına gerekli tüm kurumsal, siyasi ve hukuki yolların kullanılması konusunda UEFA Başkanına ve yönetimine oy birliğiyle yetki verdiği duyuruldu.

BBC Sport, konuyla ilgili görüş almak üzere Infantino ve FIFA yetkililerine başvurdu.

İŞTE O SUÇLAMALAR

UEFA, satılması planlanan hisse değerinin bağımsız kuruluşlarca doğrulanmadığını ve piyasa değerinin çok altında teklif edildiğini öne sürerek, bu adımı Infantino'nun kendi çıkarı doğrultusunda teşvik ettiği usulsüz bir piyasa fiyatı olarak niteledi.

Mahkeme dilekçesinde, Infantino'nun duyurduğu şartlar altında yatırımcıların açık ve rekabetçi bir ihale yapılmadan veya bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından test edilmeden, yaklaşık 20 milyar dolarlık düşük bir şirket değeri üzerinden FIFA'nın ticari kanadında 4,2 milyar dolar karşılığında kalıcı bir mali pay elde edeceği aktarıldı.

UEFA, İsviçre'de açmayı planladığı ceza davasında kullanılmak üzere, Florida merkezli iki FIFA şirketi olan FIFA Americas ve FWC2026'ya ait belgelere erişebilmek amacıyla ABD'deki bir mahkemeye başvurdu.

Kurum, 55 üye federasyonun bu satış planından zarar görebileceğini belirterek Infantino'nun yanı sıra diğer FIFA yetkililerine karşı da dava açılabileceğini vurguladı.

Başvuruda, UEFA ve diğer ilgili tarafların görevi kötüye kullanma suçlamasıyla İsviçre'de Infantino ve muhtemel diğer FIFA yetkilileri ile danışmanları hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

Planın kendilerinden ve diğer paydaşlardan gizli yürütüldüğünü kaydeden UEFA, 28 Temmuz 2026 tarihinde Infantino'nun FIFA Konseyi, UEFA, diğer konfederasyonlar veya 211 üye federasyona danışmadan, Dünya Kupaları ve Kulüpler Dünya Kupası'nın ticari haklarını yeni kurulan FIFA Forward Enterprise bünyesine devretme planını kamuoyuna duyurduğunu bildirdi. Açıklamada, bu duyurunun gizli ortaklarla bir yıldan uzun süredir kapalı kapılar arkasında geliştirilen projenin gün yüzüne çıkması olduğu değerlendirmesi yapıldı.

UEFA, FIFA içinde uzun süredir yolsuzluk geçmişi bulunduğunu öne sürerek, dünya futbolunun yönetim organının yalnızca dışarıdan gelen siyasi baskılar, kamuoyu denetimi ve uluslararası ceza hukuku müdahaleleri sonucu geri adım attığını belirtti.

Merkezi Zürih'te bulunan FIFA için İsviçre hukukunun bu davaya imkan tanıdığını aktaran UEFA, hukuki danışmanların bu süreci doğruladığını ifade etti.

Öte yandan UEFA'nın New York'taki bir mahkemeye başvurarak, projede adı geçen Thrive Capital şirketi ve kurucusu Josh Kushner ile ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'dan evrak talep ettiği kaydedildi. Colorado'da yapılan bir diğer başvuruda ise projenin ticari danışmanı olarak gösterilen eski Formula 1 yöneticisi Greg Maffei ve firması Bann Ventures hedef alındı.

NE OLMUŞTU?

FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası haklarının özel sektöre devredilmesini öngören projeye destek vermeleri halinde 211 üye federasyonun her birine 40 milyon dolar önermişti.

Ağustos başında projeyi iptal etmek zorunda kalan İsviçreli yöneticiye yönelik istifa çağrıları devam ediyor. Tepkilere öncülük eden UEFA, Infantino'ya olan güvenini kaybettiğini açıkladı ve üyelerinin FIFA turnuvalarını boykot edebileceğini duyurdu.

Mart ayında dördüncü dönem için aday olmaya hazırlanan Infantino; UEFA, Concacaf ve Asya Futbol Konfederasyonu tarafından yayımlanan ortak açık mektupta dürüstlük kurallarını ihlal etmekle suçlandı.

Birleşik Krallık bünyesindeki futbol federasyonları Infantino'ya verdikleri desteği çekerken; Güney Amerika ve Afrika konfederasyonları ile bazı münferit federasyonlar FIFA başkanına destek vermeyi sürdürüyor.