‘Mehmetçiğime feda olsun’ dedi! Hayalini gerçekleştirmek için arsasını bağışladı

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı binasında düzenlenen törenle bağışı kabul eden Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Emekli Jandarma Tuğgeneral İbrahim Güven, duyarlı davranışından dolayı bağışçı Aynur Büyük'e teşekkür belgesi ve anı plaketi takdim etti. Kabul töreninde Karasu İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Teğmen Ceyhun Mert Kurt da hazır bulundu.

"İÇİMDEN SANKİ AĞIR BİR YÜK KALKTI"

Aynur Büyük yaptığı bağışın ardından mutluluğunu dile getirerek, "Ben her zaman düşünüyordum askerime bir şeyler vermeyi, yapmayı. Çocukluğumdan beri ben askerde olmak istedim ama kısmet olmadı. O kadar memnunum ki içimden sanki ağır bir yük kalktı. Mehmetçiğime feda olsun" dedi.