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Adilcevaz’da ceviz üreticisinin yüzü gülecek

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IHA Giriş Tarihi:

Adilcevaz’da ceviz üreticisinin yüzü gülecek

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yeni ceviz sezonu için hazırlıklar sürerken, üreticiler bu yıl yüksek verim elde etmeyi bekliyor.

#1
Foto - Adilcevaz’da ceviz üreticisinin yüzü gülecek

Van Gölü kıyısında, Süphan Dağı'nın eteklerinde yetiştirilen Adilcevaz cevizi; ince kabuğu, iri ve dolgun iç yapısı, aroması ve yağ oranıyla yurdun dört bir yanından yoğun talep görüyor.

#2
Foto - Adilcevaz’da ceviz üreticisinin yüzü gülecek

Özellikle "Adilcevaz 13" ve "Kazankaya" çeşitleri öne çıkarken, ilçenin kendine özgü iklimi, toprak yapısı ve geleneksel üretim kültürüyle yetiştirilen Adilcevaz cevizinde bu yıl verimli bir sezon bekleniyor.

#3
Foto - Adilcevaz’da ceviz üreticisinin yüzü gülecek

Üretici Vahit Alkan, ceviz üretiminde bu yıl da yüksek rekolte beklediklerini belirterek, "Geçen sene yaklaşık 70 bin ağaçtan 6 bin tonun üzerinde ürün alınmıştı. Bu sene de yağışların iyi olması nedeniyle daha fazla verim bekliyoruz" dedi.

#4
Foto - Adilcevaz’da ceviz üreticisinin yüzü gülecek

Yetkililer, hastalıklarla mücadele ve bahçelerde yürütülen bakım çalışmalarının verimde önemli artış sağladığını açıkladı.

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