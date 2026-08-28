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Spor Rakip Litvanya! 12 Dev Adam Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarına başlıyor
Spor

Rakip Litvanya! 12 Dev Adam Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarına başlıyor

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Rakip Litvanya! 12 Dev Adam Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarına başlıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Litvanya'yı konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

12 Dev Adam, elemelerin ilk turunda C Grubu'nu 6'da 6 ile tamamlayarak zirvede yer aldı. Üçer galibiyet ve yenilgi yaşayan Litvanya ise D Grubu'nu ikinci basamakta bitirdi.

Türkiye, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda J Grubu'nun en avantajlı ekibi olarak öne çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, taraftarı önünde Litvanya'yı mağlup ederek Dünya Kupası elemelerinin ikinci turuna galibiyetle başlamaya çalışacak.

LİTVANYA İLE 13. RESMİ MAÇINI OYNAYACAK

A Milli Basketbol Takımı, Litvanya ile resmi maçlarda 13. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 1997'den bu yana oynanan 12 mücadelenin 3'ünü Türkiye, 9'unu Litvanya kazandı.

Milliler, Litvanya ile son resmi müsabakasını 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynadı. Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın Barselona kentinde yapılan mücadeleden 73-61 mağlubiyetle ayrıldı.

HAZIRLIK SÜRECİ NASIL GEÇTİ?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nun ilk penceresinde oynayacağı maçların hazırlıklarına 16 Ağustos'ta başladı.

18 Ağustos'ta Almanya'ya giden milliler, 21-22 Ağustos'ta Hamburg kentinde Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'ya katıldı. İlk maçta Hırvatistan'a 95-94 yenilen Türkiye, ikinci müsabakada Çekya'yı 99-84 mağlup etti ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

İŞTE ADAY KADRO

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Darius Karutasu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay

12 Dev Adam Almanya yolcusu! Süper Kupa’da ilk rakip Hırvatistan
12 Dev Adam Almanya yolcusu! Süper Kupa’da ilk rakip Hırvatistan

Spor

12 Dev Adam Almanya yolcusu! Süper Kupa’da ilk rakip Hırvatistan

12 Dev Adam’da hedef 2'de 2 yapmak
12 Dev Adam’da hedef 2'de 2 yapmak

Spor

12 Dev Adam’da hedef 2'de 2 yapmak

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