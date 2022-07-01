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Yerel Sulama kanalına düşen çocuktan kötü haber!
Yerel

Sulama kanalına düşen çocuktan kötü haber!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalında düşen çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 17:57:00 -
Sulama kanalına düşen çocuktan kötü haber!

Şükürali Mahallesi'nde sulama kanalı çevresinde oynayan 12 yaşındaki H.D. dengesini kaybederek kanala düştü.

Çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce kanalda yapılan aramada H.D. düştüğü yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulundu.

Sudan çıkarılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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