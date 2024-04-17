  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teknolojide dünya devi 5 bin personeli işten çıkaracak! Türkiye’de de bir sürü çalışanı var

YSK Hatay, İskenderun ve Ordu için kararını verdi

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: O para cebinizde kalacak!

2024’ün parlayan yıldızı Göbeklitepe, yerli ve yabancı turisti cezbediyor: Göbeklitepe ziyaretçi rekorlarını altüst etti

Mardin’de, belediye meclisi toplantısında büyük rezillik! Bu nasıl bir utanmazlık böyle

MHP, Abdulkadir Selvi’nin o çıkışına ateş püskürdü! Zehir zemberek sözler: “Çöptür, kılıç artığıdır”

İYİ Parti’de flaş gelişme! İstifa ettiğini az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

AK Partili belediye başkanlarına önemli bir tavsiye! Uyanık olun CHP’li başkanlar gibi köşke taşının ama duş yaptırmayın

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen atamaları konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek: Öğretmen atamaları masaya yatırılıyor

Rusya o bölgeden çekiliyor! Tüm dünyaya duyurdular
Yerel Sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-04-17 21:49:00 -
Sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Batman’ın Kozluk ilçesinde dengesini kaybederek tarımsal sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesi Bekirhan beldesine bağlı Samanyolu köyünde bahçe sulamada kullanılan havuza düşen 7 yaşındaki B.K. boğularak hayatını kaybetti.

Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23