Şükürler olsun can kaybı yok: Sarsıntı sonrası Ahmet Ercan İstanbul'da deprem uyarısı: 2 ilçeyi uyardı...

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntılar sonrası Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, olası depremin merkezinin Kuzey Marmara Fayı olacağını söyleyerek iki kritik bölgeyi işaret etti. beklenen İstanbul depremiyle ilgili iki ilçe için dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremiyle ilgili iki ilçe için dikkat çekici uyarılarda bulundu. Ercan, depremin merkezinin Kuzey Marmara Fayı olacağını belirterek Küçükçekmece ve Silivri’yi işaret etti.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’u etkilemesi beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili iki ilçe için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Ercan, depremin merkezinin Kuzey Marmara Fayı olacağını belirterek Küçükçekmece ve Silivri’nin risk açısından öne çıktığını söyledi.

İSTANBUL DEPREMİ İÇİN İKİ İLÇE UYARISI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kanal D yayınında beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Depremin, İstanbul’un altından değil, yaklaşık 25 kilometre güneydeki Kuzey Marmara Fayı’ndan kaynaklanacağını belirten Ercan, özellikle Küçükçekmece ve Silivri için net uyarılar yaptı.

“UYARI YAPMAK KORKUTMAK DEĞİLDİR”

Bilimsel uyarılar nedeniyle eleştirildiğini ifade eden Ercan, deprem uzmanlarının toplumu bilgilendirmek zorunda olduğunu söyledi.
Ercan, “Korkutmakla suçlamak çağ dışı bir anlayış. 55 yıldır bu bilimle uğraşıyorum. İnsanları hazırlamak bizim sorumluluğumuz” dedi.

ZAYIF ZEMİNLER DAHA ÇOK SARSILIYOR

Prof. Dr. Ercan, Türkiye’de dar gelirli vatandaşların çoğunlukla zayıf zeminlerde yaşamak zorunda kaldığını, bu nedenle deprem etkisinin daha ağır hissedildiğini vurguladı.
Gevşek, sulak ve tarım toprağı niteliğindeki zeminlerde bulunan yapıların deprem sırasında üç ila beş kat daha fazla sarsıldığını belirtti.

DEPREMİN MERKEZİ KUZEY MARMARA FAYI

Ercan, İstanbul’un altından geçen aktif bir fay bulunmadığını; beklenen depremin Kuzey Marmara Fayı üzerinde gerçekleşeceğini söyledi. Bu fayın kıyıdan yaklaşık 25 kilometre uzakta olduğuna dikkat çekti.

KÜÇÜKÇEKMECE VE SİLİVRİ İÇİN AYRI UYARILAR

Prof. Dr. Ahmet Ercan, özellikle iki ilçe için risk değerlendirmesi yaptı:

Küçükçekmece

Fay hattının 25 km güneyinde.

Deprem büyüklüğü: 6.4 – 6.8

Derinlik tahmini: 7 – 10 km

Silivri

Silivri açıklarında 2025’te meydana gelen 6.2’lik deprem gerilimi kısmen azalttı.

Olası büyüklük: 6.9 – 7.1 aralığı

“DEPREM MUTLAKA OLACAK, AMA YAKIN ZAMAN DEĞİL”

Ercan, uzun dönemli hesaplamalarının beklenen büyük İstanbul depremi için en erken 2065–2075 aralığını işaret ettiğini söyledi.

“1999’dan beri ‘her an olacak’ deniyor ama bilim verileri bunu göstermiyor” diyen Ercan, doğru zemin ve doğru bina seçiminin en kritik unsur olduğunu vurguladı.

Şu ana kadar son yaşanan sarsıntılarla ilgili yapılan taramalara göre can kaybı yok.

