Prof. Dr. Tunay Kamer'den sosyal medya üzerine yorum: Evlatlarımız için dijital kalkan geliyor

Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü ve Eğitim Sosyoloğu Prof. Dr. Tunay Kamer, toplumun genelini ilgilendiren bir dijital koruma kalkanı müjdesi verdi. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan ve platformlara yönelik getirilecek ağır sorumlulukları içeren torba yasa teklifi meclise gelecek. Avrupa'nın bu noktada çok radikal adımlar attığını hatırlatan Kamer, "Ne yazık ki bu laboratuvarın denekleri bizim çocuklarımız. Türkiye'nin bu çabası küresel uyanışın bir hamlesi. Çünkü tüm dünya bu vahşiliğe artık dur diyor. Avustralya, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren radikal bir adımı çoktan attı. Avrupa Birliği de dijital hizmet yasasıyla birlikte, dev platformları çocuk güvenliği konusunda köşeye sıkıştırıyor. ABD'de ise çocuk verilerinin toplanmasına yönelik ağır yaptırımlar masada bekliyor" ifadelerini kullandı.