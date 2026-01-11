Sanat maskeli İsrail iş birliğine tokat: Yönetmen Necmi Sancak İKSV’den aldığı ödülünü çöpe fırlattı!
Türkiye’de "Kültür ve sanat" adı altında faaliyet gösteren yapıların, Gazze’de çocukları katleden İsrail rejimiyle kurduğu kirli bağlar bir bir ifşa oluyor. Yönetmen Necmi Sancak, İksv (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) tarafından kendisine verilen "En iyi film" ödülünü, vakfın soykırımcı İsrail ile yürüttüğü sözde sanat anlaşmalarını protesto etmek amacıyla çöp kutusuna attı.
Soykırım ortağı kurumlara büyük tepki
Yönetmen Necmi Sancak, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda Eczacıbaşı Holding, İksv ve İstanbul Modern’in İsrail ile iş birliği yapmasını "Yüzsüzlük" olarak nitelendirdi. Sancak, şu ifadelerle tepkisini dile getirdi:
"Çünkü çocukları katleden bir rejimle iş birlikçiler. Dünyanın en önemli sanat kurumları İsrail’i boykot ederken, İstanbul’un en önemli sanat kurumu iş birliğini yüzsüzce açıklıyor. Sanat zulmü aklayamaz."
İbb ve İmamoğlu bu ihanetin neresinde?
Milli hassasiyetleri her fırsatta görmezden gelen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İbb’nin, İsrail ile iş tutan bu vakıflara verdiği devasa destekler kamuoyunda büyük tepki çekiyor. İstanbullu Müslümanların vergileriyle ayakta duran belediye imkanlarının, soykırımcılarla "Sanat" adı altında el sıkışan yapılara peşkeş çekilmesi "Bu neyin dostluğu?" sorusunu akıllara getirdi. İksv ve İbb arasındaki bağ, sadece bir "Etkinlik ortaklığı" olmanın çok ötesine geçmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen İstanbul Caz Festivali gibi İksv organizasyonlarında bizzat boy gösteren Ekrem İmamoğlu, vakıf yöneticileri tarafından "Katkılarından dolayı" plaketlerle ödüllendirilmişti.
Vicdan sahiplerine boykot çağrısı
Necmi Sancak, insanlık onurunun bir plastik parçasından (ödülden) daha değerli olduğunu vurgulayarak tüm sanatçıları İksv ve İstanbul Modern’i boykot etmeye çağırdı. Sancak, sanatın çocukların katledildiği bir soykırımın değil, direnişin yanında olması gerektiğini belirterek tarihi bir duruş sergiledi.