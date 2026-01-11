  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Samsun trafiğine neşter vuruldu! 40 dakikalık çile 10 dakikaya iniyor! İran’da kimlerin sokakta olduğunu görün! Protestocular camideki çocukları yakmaya çalıştı Bunlar daha iyi günleriniz! ‘İslam Birliği'ni duyan İsrail titremeye başladı Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler Kıyamet çığırtkanlığına başladılar! Evanjeliklerin sapkın liderinden Türkiye'ye alçak tehdit! Gökten ölüm yağdı! Ünlü şarkıcı Jimenez'i taşıyan uçak düştü: 6 ölü! Pehlevi'den İran sokaklarına isyan ateşi! "Sakın vazgeçmeyin, rejim çöküyor!" 11 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!" Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı
Spor Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşti
Spor

Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşti

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Amerikan-İtalyan oyuncu John Petrucelli ile 2025-2026 sezonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Amerikan-İtalyan oyuncu John Petrucelli'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edilerek, "Hem kulüp seviyesinde hem de milli takım düzeyinde önemli tecrübeler edinen 193 cm boyundaki Petrucelli; enerjisi, oyunun iki yönünü oynayabilen yapısı ile sezonun ikinci yarısından itibaren Galatasaray forması altında sahaya çıkarak takımımıza güç katacak. Deneyimli oyuncuya, başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

 

ABD'nin New York eyaletinde dünyaya gelen Petrucelli, basketbol kariyerine kolej seviyesinde Molloy College'da başladı ve üniversite sonrası profesyonel kariyerine NBA organizasyonlarında adım atarak, Orlando Magic bünyesinde NBA Summer League ve G-League seviyelerinde forma giydi. 33 yaşındaki basketbolcu, Avrupa'da da Ratiopharm Ulm, Germani Brescia ve son olarak da Trapani Sharks'ta oynadı.

Fenerbahçe’de Nene bilmecesi çözüldü: İmzalar atıldı! Galatasaray maçında sahada olacak mı?
Fenerbahçe’de Nene bilmecesi çözüldü: İmzalar atıldı! Galatasaray maçında sahada olacak mı?

Spor

Fenerbahçe’de Nene bilmecesi çözüldü: İmzalar atıldı! Galatasaray maçında sahada olacak mı?

Çanakkale Boğazı fırtınaya teslim!
Çanakkale Boğazı fırtınaya teslim!

Gündem

Çanakkale Boğazı fırtınaya teslim!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi

Spor

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi

Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi
Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi

Spor

Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor
Gündem

ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, yıllardır ABD'nin taşeronluğunu yapan SDG/PKK'lı teröristler için yolun sonu göründü. Halep'te Suriye..
Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi
Gündem

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Suriye’nin Halep kentinde SDG’li teröristlerin halka rehin alarak işgal ettiği Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG’ye bağlı İç Güvenlik Güçleri, 6..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23