Uzmanlar tek tek anlattı! Zeytin üreticilerine uzmanlardan gelen kanser uyarısı: Büyük tehlike!
Manisa'da zeytin hasadını tamamlayan üreticiler, verim kaybına yol açan Zeytin Dal Kanseri hastalığına karşı vatandaşları uyardı. Bahçelerini acilen kontrol etmeye çağrıldı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek ve enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla özellikle hasat sonrası dönemde, şüpheli oluşumlar için yüzde 2'lik bordo bulamacı ile koruyucu ilaçlama yapılmasının hayati önem taşıdığını dikkatli olunması gerektiğini belirtti.