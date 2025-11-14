Uzmanlar tek tek anlattı! Zeytin üreticilerine uzmanlardan gelen kanser uyarısı: Büyük tehlike!

  • İSTANBUL
Manisa'da zeytin hasadını tamamlayan üreticiler, verim kaybına yol açan Zeytin Dal Kanseri hastalığına karşı vatandaşları uyardı. Bahçelerini acilen kontrol etmeye çağrıldı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek ve enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla özellikle hasat sonrası dönemde, şüpheli oluşumlar için yüzde 2'lik bordo bulamacı ile koruyucu ilaçlama yapılmasının hayati önem taşıdığını dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü zeytin hasadını tamamlayan üreticilere zeytinde dal kanserine karşı kontrollerini yapmaları uyarısında bulundu.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin hasadını tamamlayan üreticilere önemli bir hatırlatma yaptı. Açıklamada, zeytin bahçelerinde görülebilen Zeytin Dal Kanseri hastalığına karşı üreticilerin bahçelerini kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla üreticilere yüzde 2’lik bordo bulamacı ile ilaçlama yapmaları yönünde tavsiyede bulundu. Müdürlük, ilaçlamanın özellikle hasat sonrası dönemde yapılmasının, enfeksiyon riskini azaltmada etkili olduğunu belirtti.

Zeytin Dal Kanseri’nin, ağaçlarda verim kaybına yol açtığı, ilerleyen dönemlerde ise dalların tamamen kurumasına neden olabildiği ifade edildi.

Tarım Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bahçelerde şüpheli yara, kabuk çatlağı veya tümsek oluşumlarını gözden geçirmelerini ve gerekli koruyucu uygulamaları aksatmamalarını istedi.

Müdürlük, üreticilerin detaylı bilgi ve destek için Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurabileceğini belirtti.

