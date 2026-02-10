Şükrü Sak’ın; Kod Adı: Hocfandi –Biz bunları size anlatmadık mı?- isimli eseri Kitap Kulübü yayınlarından çıktı!

Bir nevi belgesel niteliğindeki eserde, Şükrü Sak, Fetullah Gülen’in “Muhterem hocafendi” diye anıldığı günlerde, İbda çizgisinde çıkan yayınlarda, bu sapkın yapıya yönelik uyarıcı nitelikteki makale, haber ve yorumlara yer veriyor.

Kitabın isminin, neden “Hocafendi” değil de “Hocfendi” olduğu ile ilgili olarak da Sak;

“Hemen herkesin, “muhterem hocafendi” diye el öpmek için kuyruğa girdiği devirlerde, bu mel’unun, “hocaefendi” değil, Amerika-İsrail istihbarat örgütlerinin projelendirdiği bir hain olduğunun bilinciyle; İbda çizgisinde çıkan dergilerde, bu adamla ilgili haber, yorum ve değerlendirmelerde, daima “Hocfendi” diye yazılırdı; Böyle bir tip, “Hocaefendi” olamazdı” diye açıklıyor.

Kitabın, belgesel niteliğinde ve akıcı bir siyasî roman kıvamında olduğunu belirten Şükrü Sak; “Bugün için çoğu yazanların ve okuyanların dahi hatırlamadığı, kimsenin nerden gelip nereye gittiğini bile unuttuğu bir süreçte, yakın geçmişin derinliklerine iniyor, hafızanın derinliğine sarkıyor, geçmişe bir yolculuk yapıp bir çok bilgi ve belgeyi gün yüzüne çıkarıyoruz” diyor.

Kod adı: Hocfendi, otuz kırk yıllık yakın tarihde Fetö üzerinden yapılan hesaplara ışık tutuyor. Sak bu çalışma ile ilgili olarak;

-“Türkçede güzel bir deyim var; “Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” diye. Nitekim öyle oldu; Keserin, sapın ve hesabın nerelerden nasıl döndüğüne dair, yakın geçmişe bir yolculuk yapıp, bugüne dönmeye çalıştık” diyor.

7 Şubat “Mit kumpası” ile başlayan, 17-25 Aralık operasyonları ile devam eden ve 15 Temmuz’da “darbe kalkışması” ile sonuçlanan ve sonunda kırk yıllık bir ihanet şebekesinin rezil bir yenilgiyle yenilgiye uğramasının, öncesinde ve sonrasında yaşananlara da dikkat çekilen kitapda, İslâmi kesimdeki bazı yapıların yüzsüzlüğüne de vurgu yapılıyor.

15 Temmuz sonrası yaşananlarla ilgili olarak; “Biz demiştik bunların ne hain bir yapı olduğunu” demenin zevkini bile bize bırakmadılar diyen Sak, yakın geçmişin derinliklerinde iz sürdüğünü ve bu süreçte kimin ne dediğini ve kimlerin nerden nereye savrulduklarına da vurgu yapıyor. Kitabın biraz geç kalmış bir kitap olduğunu ifade eden sak, bu çalışmanın bir yıldan fazla süren, otuz yıllık bir arşiv taraması ve onlarca bilgi ve belgenin tasnif ve düzenlenmesi ve en nihayetinde bir eser bütünlüğünde ortaya konulması, uzun ve yorucu bir çabanın ürünü olara ortaya çıktı diyor.

Kod adı: Hocfendi kitabı ile ilgili olarak Sak;

“Geçmişe doğru yaptığımız bu yolculukta, çok ilginç kesişmeler, karşılaştırmalar, ibretlik bazı örnekler de var; Geçmişte, bunlar terörist, bunlardan aman uzak durun diyen bazı gazeteci-akademisyen vesairenin, fetö terör örgütü üyeliğinden ceza almaları gibi ilginç kesişmeler de var. Bir dönem şehir efsanesi gibi, konuşulan hususların yirmi beş yıl sonra, belgelerle ortaya çıkan gerçekliği de var; Salih Mirzabeyoğlu’nun Tilki Günlüğü isimli eserinin “kayıp sayfalarının sırrı”nın ortaya çıkması gibi...” ifâdelerini kullanıyor.

