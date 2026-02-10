  • İSTANBUL
Gündem Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi
Gündem

Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazeteci İlnur Çevik, Celal Talabani’nin Turgut Özal’a “Gel Kuzey Irak’ı ilhak et” teklifini yıllar sonra açıkladı.

Turgut Özal’ın özel danışmanlığını; Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan’ın ise resmi başdanışmanlığını gazeteci İlnur Çevik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkiye’nin 42 yıllık gündemi Kürt meselesinin her dönem içinde olan Çevik, Odatv'ye verdiği demecinde Celal Talabani’nin Turgut Özal’a yaptığı Irak teklifini yıllar sonra açıkladı.

 

Çevik şu ifadeleri kullandı:

Talabani, Özal'a "Gel Kuzey Irak'ı ilhak et" diye teklifte bulundu. PKK'nın çözümünde en samimi davranan Erbakan Hocam'dı. İkinci adam da Recep Tayyip Erdoğan'dı. Erdoğan samimi olarak barış istedi, ama karşı taraf samimi değildi.

