Türkiye’yi bölgesel güç yapmak istiyor! Siyonistlerin Başkan Erdoğan korkusu

Türkiye, son yıllarda büyük ivme kazandı. Gerek siyasi gerekse ekonomik açıdan yaptığı hamlelerle bulunduğu coğrafyanın yıldızı haline geldi.

Türkiye’nin bölgesinde ilk başvurulan ülke konumuna gelmesi belli odakları ve ülkeleri de endişelendiriyor.

Özellikle Siyonistler, Türkiye’nin ve Başkan Recep Tayip Erdoğan’ın hamlelerinden son derece rahatsız.

Rahatsızlıklarını artık yüksek sesle dile getirmeye başlayan Siyonistler, sosyal medyayı da etkin şekilde kullanıyor.

Son olarak da katil Siyonistler ile alakalı anlık paylaşımlar yapan Mossad Commentary adlı sosyal medya hesabı Türkiye ve başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili analiz yaptı.

İsrail’in etkili sosyal medya hesaplarından olan Mossad Commentary, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu'da etki yaratmaya yönelik neo-Osmanlı vizyonuna dayanan, Türkiye'nin bölgesel alanda baskın bir güç olarak konumunu yeniden tesis etmek için çalışıyor.” şeklinde paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki bütün gelişimleri yakından takip ettiği ve kendi stratejisine uygun önemli adılar attığı da vurgulandı.