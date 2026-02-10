  • İSTANBUL
SON DAKİKA
3 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan'a güven mektubu
Siyaset

3 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan'a güven mektubu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
3 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan'a güven mektubu

İtalya, Arjantin ve Katar Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Kabulde, büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

 

