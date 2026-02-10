CHP’li başkan cinsel tacizden yeniden ifadeye çağrıldı
Sosyal medya üzerinden bir kişiye cinsel tacizde bulunduğu dün ifade veren ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede bugün yeniden ifadeye çağrıldı.
Sosyal medya hesabından bir kişiye karşı cinsel taciz içeren paylaşımı nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkında yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştı.
Akşam saatlerinde adliyeye gelerek ifade veren Dede, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmiş ve mahkeme, Dede’nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek adli kontrol şartı uygulamıştı.
Soruşturma kapsamında Dede’nin cep telefonlarına da incelenmek üzere el konulmuştu.
Dede, bugün yeniden ifadeye çağrıldı.