Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!'

Elon Musk, yapay zeka sistemlerinin elektrik şebekeleri üzerindeki hızla artan baskısı nedeniyle, üç yıldan kısa bir süre içinde küresel enerji altyapısının çökebileceği konusunda dünyayı sarsan bir uyarıda bulundu.

Musk, John Collison’un sunduğu “Tchicky Paint” adlı podcastte yaptığı kapsamlı söyleşide, teknolojik altyapıyı tehdit eden risklere dair açık ve çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Musk, “Önümüzdeki 30 ila 36 ay içinde enerjimizi kaybedeceğiz. Sözlerimi hatırlayın… Buradan daha fazla büyüyemezsiniz” dedi.

X platformunun sahibi olan Musk, yapay zekanın enerji tüketiminin mevcut elektrik şebekelerinin uyum sağlayabileceği seviyenin çok üzerine çıktığını, bunun da temel dijital hizmetlerin sürekliliğini tehdit edecek geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açabileceğini ifade etti. Bu tehdidin nasıl aşılabileceğine ilişkin görüşlerini paylaşan Tesla’nın CEO’su, kritik bir hesaplama kapasitesinin uzaya taşınmasını öngören benzeri görülmemiş bir plan açıkladı.

Bu plana göre, alçak Dünya yörüngesine bir milyon küçük uydu fırlatılacak. Bu uydular, doğrudan güneş enerjisiyle çalışan merkezi işlem birimleriyle donatılacak ve uzaydaki sürekli güneş ışığından faydalanacak. Musk konuyla ilgili olarak, “Uzayda güneş her zaman mevcut. Bu sayede, yeryüzündeki sınırlamalardan bağımsız, tükenmez bir enerji üreterek bu sistemleri çalıştırabiliriz” dedi.

Musk’ın bu önerisi bilim çevrelerinde geniş yankı uyandırırken, bazı uzmanlar alçak Dünya yörüngesindeki yoğunluğun artmasının uydu çarpışmaları riskini yükselteceği ve uzay enkazını artırarak gelecekteki uzay görevlerini zorlaştıracağı uyarısında bulundu.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) raporlarında da bu senaryonun “yakın uzayı tehlikeli bir ortama dönüştürebileceği” belirtilerek, bu ölçekte projeler hayata geçirilmeden önce katı uluslararası standartların oluşturulması çağrısı yapıldı.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı’nın güncel verilerine göre, yapay zekâ veri merkezlerinin küresel elektrik tüketimi 2025 yılında 480 teravatsaat seviyesine ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 35 artış anlamına geliyor. Mevcut büyüme hızı ve enerji verimliliğinde ciddi iyileştirmeler olmaması halinde, bu tüketimin 2028 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Dr. Leandra Cho gibi uzmanlar, “Musk’ın uyarıları abartı değil; teknolojik yenilik hızı ile altyapının bu yenilikleri taşıma kapasitesi arasındaki gerçek bir uçurumu yansıtıyor” değerlendirmesinde bulunarak, küçük ölçekli nükleer reaktörler ve yüksek verimli güneş panellerine acil yatırımlar yapılması gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, ABD ve Çin gibi ülkelerin devasa veri merkezleri inşa etmek için yoğun bir rekabet içine girdiği, bunun da enerji tüketimiyle bağlantılı çevresel ve lojistik sorunları daha da derinleştirdiği bir dönemde geldi.