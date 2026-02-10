Bakan Güler ve kuvvet komutanları sınırın sıfır noktasında
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kuvvet komutanlarının eşliğinde sınırın sıfır noktasında ziyarette bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak üzere Kilis’e geldi.
Çeşitli programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Kilis’te bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk olarak valiliğe ziyarette bulundu.
Bakan Güler’i, Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile kent protokolü karşıladı.
Bakan Yaşar Güler, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra sınır hattındaki gelişmelerin değerlendirildiği basına kapalı toplantıya katıldı.
Bakan Güler’e, kuvvet komutanları da eşlik etti.
Gündem
Başkan Erdoğan, Bakan Fidan ve Güler’in adını kullandılar! Kürt kardeşlerimiz üzerinden kalleş operasyon