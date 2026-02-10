Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

Glokom, halk arasında göz tansiyonu veya karasu olarak bilinen, optik sinirin (görme siniri) ilerleyici hasarıyla karakterize edilen ciddi bir göz rahatsızlığıdır. Bu hasar görme alanında daralmaya, tedavi edilmediğinde ise kalıcı körlüğe neden olur. Dünya çapında önlenebilir körlük nedenlerinin başında gelir ve erken dönemde belirti göstermediği için “görmenin sessiz hırsızı” olarak anılır.