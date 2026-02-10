  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küfürbaz Özgür Özel yalana doymuyor: MKE Ankaragücü’nden yalanlama Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Pekin Türkiye'ye yapılan hainliği açıkladı: İHA operatörü hafta sonu evine gidiyordu ve çalışmıyordu Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor Görenler şaşkına dönüyor: Derenin içinde ne ararsan var Dinlemedi ve imzayı attı: Hayal bile edemiyorlar artık.. Brezilya'da Talisca üzüntüsü! AK Parti genel merkezinde anlamlı ziyaret! Zeynep Güneş hanım gözyaşlarını tutamadı Yeni yorumlar herkesi şaşırttı: Şok geçirdiler resmen... Asensio Fenerbahçe'de yeniden doğdu Ordu yetkilisi 'TB2 SİHA almalıyız' diyordu! Dinlemediler, 536 milyon euro değerinde İHA sipariş ettiler Türkiye'nin dev takımı Fenerbahçe'den Chobani açıklaması: Doğrudan finansal destek sağlanmştır
Sağlık
20
Yeniakit Publisher
Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

Göz rahatsızlıkları yaş ilerledikçe ve ihmalde olunca körlüğe kadar maalesef ilerleyebiliyor.

#1
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

İngiltere’de glokom vakaları önceki tahminlerden yüzde 50 fazla, şu anda 1,1 milyon kişi etkileniyor, yarısından fazlası (500 binden çok) teşhis edilmedi. Yaşlanan nüfus ve etnik risklerle 2060’ta 1,61 milyona ulaşacak; erken tarama körlüğü önlemenin en büyük anahtarı…

#2
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

Glokom, halk arasında göz tansiyonu veya karasu olarak bilinen, optik sinirin (görme siniri) ilerleyici hasarıyla karakterize edilen ciddi bir göz rahatsızlığıdır. Bu hasar görme alanında daralmaya, tedavi edilmediğinde ise kalıcı körlüğe neden olur. Dünya çapında önlenebilir körlük nedenlerinin başında gelir ve erken dönemde belirti göstermediği için “görmenin sessiz hırsızı” olarak anılır.

#3
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

Glokom aslında tek bir hastalık değil, bir grup hastalıktır. Temelinde gözün arka kısmındaki optik sinirin zarar görmesi yatar. Optik sinir, retinadan beyne görsel bilgileri iletir; hasar gördüğünde görme kaybı başlar.

#4
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

Glokomun en önemli nedeni göz içi basıncının (intraoküler basınç) yükselmesidir. Göz içinde sürekli üretilen aköz hümör adlı sıvı, gözü besler ve damarsız yapılara (kornea, lens) oksijen ile besin taşır. Normalde bu sıvı trabeküler ağ denen drenaj sistemiyle dışarı akar, basınç 10-21 mmHg arasında dengede kalır. Glokomda bu denge bozulur...

#5
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

• Sıvı üretimi artar ya da drenaj tıkanır/daralır. • Sıvı birikir, basınç yükselir. • Yüksek basınç optik sinire baskı uygular, sinir liflerini ezer, kan akımını bozar.

#6
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

• Sinir hücreleri yavaşça ölür, görme alanı daralır (önce yan görüş kaybı, sonra tünel görüşü ve sonunda körlük). Ancak her vakada yüksek basınç olmaz. Normal tansiyon glokomunda basınç normal olsa da optik sinir hasar görür; nedenleri arasında yetersiz kan akımı, damar sorunları ve genetik etkenler bulunur.

#7
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

Yeni araştırma, İngiltere’de glokomun sanılandan çok daha sık görüldüğünü kanıtladı. Özellikle yaşlılar ve bazı etnik gruplarda hızla artan bu hastalık, yüz binlerce kişinin görme kaybı riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

#8
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

Uzmanlar, hastalığın belirti vermeden ilerlemesi nedeniyle erken teşhisin hayati olduğunu vurguladı. Bulgular sağlık sistemlerini alarma geçirdi ve koruyucu önlemlerin hızla güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

#9
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

University College London (UCL) ile Moorfields Göz Hastanesi’nin ortak çalışması, İngiltere’de glokom yaygınlığının beklenenden yüzde 50 daha fazla olduğunu saptadı. 40 yaş üstü yaklaşık 34 milyon yetişkinde tahmini 1,1 milyon kişinin glokomla yaşadığı hesaplandı. Bu, nüfusun yüzde 3’üne denk geliyor ve eski tahminleri neredeyse ikiye katlıyor. 85 yaş üstünde yaygınlık yüzde 11’e ulaşıyor; bu oran alarm verici bulunuyor.

#10
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

Etnik kökenlere göre incelendiğinde Afrika kökenlilerde oran yüzde 4, genel nüfusta yüzde 6’yı temsil etmelerine rağmen vakaların yüzde 8’ini oluşturuyor. Asya kökenlilerde ise yüzde 2,5’in altında kalıyor.

#11
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

Farklılıkların genetik kaynaklı olduğu, riskli gruplarda teşhis gecikmelerinin daha sık yaşandığı belirtiliyor. Yarısından fazlası (yarım milyondan çok kişi) hastalığından habersiz.

#12
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

2060 projeksiyonu daha endişe verici: Vaka sayısı 1,61 milyona yükselecek. Nüfus sadece yüzde 28 artarken glokom yüzde 60 artacak. Yaşlanan toplum ve riskli etnik grupların büyümesi başlıca nedenler. Uzmanlar, sağlık sistemine büyük yük bineceğini ve uzman kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade etti.

#13
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

Duke Health’ten Dr. Jullia Rosdahl hastalığın sinsi yapısını vurgulayarak, "Glokomun riski, geri dönüşü olmayan görme kaybıdır. Bu, düzenli kontrollerle önlenebilir" dedi.

#14
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

Rosdahl, yarım milyondan fazla kişinin habersiz olduğunu belirterek risk grubundakilerin tarama yaptırması gerektiğini söyledi. Erken teşhisin ilerlemeyi yıllarca geciktirebileceğini ekledi.

#15
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

ABD’li glokom uzmanı Dr. Constance Okeke, "Açık açılı glokom, ABD'de en yaygın tip olup tamamen semptomsuzdur. Ani ağrı, kırmızılık ve görme kaybı gibi belirtiler acil durum işaretidir" şeklinde konuştu.

#16
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

Risk faktörlerinin genetik olduğunu, düzenli muayenelerin hayat kurtardığını vurguladı. Erken yakalanan glokomun damla veya cerrahiyle kontrol altına alınabildiğini belirtti.

#17
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

UCL araştırması lideri Profesör Paul Foster, "Glokom geç evrelere kadar semptomsuzdur, bu yüzden düzenli testler şarttır. Özellikle etnik azınlıklarda teşhis gecikmeleri daha yaygındır" dedi.

#18
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

Uzmanlar glokomun büyük oranda önlenebilir olduğunu belirtiyor. 40 yaş sonrası düzenli (yıllık) göz muayenesi öneriliyor. Göz içi basıncını düşüren damlalar, lazer ve cerrahi yöntemler ilerlemeyi durdurabiliyor. Erken teşhis kalıcı hasarı engelliyor.

#19
Foto - Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık sessizce ilerliyor, teşhis gecikirse kör ediyor

Glaucoma UK CEO’su Joanne Creighton, "Bu çalışma bir demografik saatli bomba ortaya koydu. NHS'nin ulusal bir göz stratejisi geliştirmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı
Gündem

Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında Ahmet Hakan tarafından kendisine yöneltilen "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?..
Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!
Gündem

Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!" başlıklı yazısı...
Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor
Gündem

Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapıp gençleri zehirledikleri gerekçesiyle yasaklanarak kovulan sözde müzik gruplar "Slaughter Top..
Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!'
Dünya

Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!'

Elon Musk, yapay zeka sistemlerinin elektrik şebekeleri üzerindeki hızla artan baskısı nedeniyle, üç yıldan kısa bir süre içinde küresel ene..
Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu
Dünya

Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, petrol tankerine el koydu.

Yaşlı çift evlerinde ölü bulunmuştu! Polis 5 özel ekip kurdu
Yerel

Yaşlı çift evlerinde ölü bulunmuştu! Polis 5 özel ekip kurdu

Aydın’ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 79 yaşındaki karı-koca cinayetiyle ilgili soruşturma genişletildi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23