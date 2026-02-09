  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Başkan yine Phuket tatiline gidebilir! İşçiler yeniden greve gitti Erman Toroğlu hakkında flaş soruşturma! Umman'da müzakere yapılmıştı: İsrail'den ABD'ye flaş İran teklifi! Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun avukatı serbest bırakıldı TBMM'deki taciz davasında flaş gelişme CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı Gazze gündemden düşürüldü yerine ICE operasyonları oturtuldu 'Biz yaptık' itirafı! Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı
Dünya Sıcak saatler! ABD petrol tankerine el koydu
Dünya

Sıcak saatler! ABD petrol tankerine el koydu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Sıcak saatler! ABD petrol tankerine el koydu

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, petrol tankerine el koydu.

ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler'deki karantina kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Hint Okyanusu'nda bir petrol tankerine operasyon düzenlendiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD askeri güçlerinin, Başkan Donald Trump'ın yaptırım uygulanan gemilere yönelik Karayipler'de ilan ettiği karantinayı ihlal eden 'Aquila II' gemisine, Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk sahasında müdahale ettiği belirtildi.

 

ABD GÜÇLERİ PETROL TANKERİNE EL KOYDU

ABD güçlerinin, Karayipler'den kaçan gemiyi Hint Okyanusu'na kadar izlediği ve bölgede yapılan müdahaleyle geminin kontrolünün sağlandığı kaydedildi.

"HER TÜRLÜ İHLALE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Amerikan güçlerinin karada, havada ve denizde her türlü ihlale karşılık vereceğinin ifade edildiği paylaşımda, yasa dışı faaliyet gösteren aktörlerin ABD gücünden kaçamayacağı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda ABD ordusuna Karayipler'de tam karantina uygulanması emri vermişti. ABD ordusu ise bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuştu.

Trump'tan, Takaiçi'ye tebrik
Trump'tan, Takaiçi'ye tebrik

Dünya

Trump'tan, Takaiçi'ye tebrik

Trump’tan Super Bowl şovuna zehir zemberek sözler! "Amerikan değerlerini yansıtmıyor" dedi: "Şimdiye kadarki en kötüsüydü!"
Trump’tan Super Bowl şovuna zehir zemberek sözler! "Amerikan değerlerini yansıtmıyor" dedi: "Şimdiye kadarki en kötüsüydü!"

Gündem

Trump’tan Super Bowl şovuna zehir zemberek sözler! "Amerikan değerlerini yansıtmıyor" dedi: "Şimdiye kadarki en kötüsüydü!"

"Hile vardı" diyen Trump'tan olay sözler! "Bunu yapmazsak artık bir ülkemiz olmayacak"
"Hile vardı" diyen Trump'tan olay sözler! "Bunu yapmazsak artık bir ülkemiz olmayacak"

Dünya

"Hile vardı" diyen Trump'tan olay sözler! "Bunu yapmazsak artık bir ülkemiz olmayacak"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23