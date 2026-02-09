  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi
Gündem

CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

İki dönemdir CHP'nin yönetimindeki mega kent İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi.

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisi Topkapı istikameti ile Haramidere mevkisi Beylikdüzü yönünde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolunda Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğun trafik gözleniyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda araçlar yavaş ilerliyor.

 

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında her iki istikamatte yoğunluk yaşanıyor.

Kadıköy ve Tuzla arasındaki sahil yolunda hafif yoğunluk görülürken, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Yoğunluk nedeniyle toplu taşıma duraklarında kalabalık oluşurken, bazı noktalarda sürücüler yavaş ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Orhan

da başlasın öğlen 14 de kadar öglenciler saat 14 baslasin gececiler saat 22 de başlasın. Büyük u hafifler. Ekonomiyede çok faydalı olur

ata

her sabah ve akşam eko ve ekibini hayırla yadediyoruz...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
