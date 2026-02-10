Müftüden kınama! Müslüman Türk okulundaki Hıristiyan etkinliği kenti karıştırdı

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, sadece Müslüman Türk azınlık öğrencilerinin eğitim gördüğü İskeçe’ye bağlı Dolaphan Devlet Ortaokulunda, Ortodoks Hristiyan geleneği olan "Kalanta" etkinliği düzenlenmesine tepki gösterdi ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki gösterdi.

NE DİNİMİZLE NE KÜLTÜRÜMÜZLE BAĞDAŞIYOR

Trampa tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dolaphan Ortaokulunda sadece Müslüman Türk azınlık öğrencilerinin eğitim gördüğüne dikkat çekilerek, Ortodoks Hristiyan ritüellerini yansıtan bir etkinliğin okulda gerçekleştirilmesinin şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu etkinliğin dini ve kültürel değerlerle bağdaşmadığı, öğrencilerin bu tür bir etkinliğe dahil edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Etkinliğin kınandığı vurgulanan açıklamada, yetkililerden ve okul yönetiminden gerekli önlemleri alması ve benzer durumların tekrarlanmaması için hassasiyet göstermesi talep edildi.