Müftüden kınama! Müslüman Türk okulundaki Hıristiyan etkinliği kenti karıştırdı
Batı Trakya’daki İskeçe’de tamamı Türk ve Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü Dolaphan Devlet Ortaokulunda, Ortodoks Hristiyan geleneği "Kalanta" etkinliğinin düzenlenmesi büyük tepki çekti. Öğrencilerin de dahil edildiği gösterinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kınama yayınlayan İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yetkililerden ve okul yönetiminden gerekli önlemleri almasını istedi.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, sadece Müslüman Türk azınlık öğrencilerinin eğitim gördüğü İskeçe’ye bağlı Dolaphan Devlet Ortaokulunda, Ortodoks Hristiyan geleneği olan "Kalanta" etkinliği düzenlenmesine tepki gösterdi ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki gösterdi.
NE DİNİMİZLE NE KÜLTÜRÜMÜZLE BAĞDAŞIYOR
Trampa tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dolaphan Ortaokulunda sadece Müslüman Türk azınlık öğrencilerinin eğitim gördüğüne dikkat çekilerek, Ortodoks Hristiyan ritüellerini yansıtan bir etkinliğin okulda gerçekleştirilmesinin şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu etkinliğin dini ve kültürel değerlerle bağdaşmadığı, öğrencilerin bu tür bir etkinliğe dahil edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.
Etkinliğin kınandığı vurgulanan açıklamada, yetkililerden ve okul yönetiminden gerekli önlemleri alması ve benzer durumların tekrarlanmaması için hassasiyet göstermesi talep edildi.
