  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'a askeri müdahale İsrail'in ABD’ye dayatması mı? Ortak hedef nükleer silah Kıyafet zulmüne anayasal kalkan: Bakan Tunç ‘ötekileştirme bitecek’ dedi! Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi Türkiye’yi bölgesel güç yapmak istiyor! Siyonistlerin Başkan Erdoğan korkusu Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş! Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’te bir skandal görüntü daha! Millet parasıyla rezil kepaze oluyor ABD 4 milyar dolarlık borç taktı Saatler içinde TR705 paylaşımını silip küfürlü mesaja destek verdi! Tanju’yu kim korkuttu! CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti Bu para trafiğini açıkla Zeydan
Seyahat THY, Çin'in Urumçi şehrine seferlerine başlıyor
Seyahat

THY, Çin'in Urumçi şehrine seferlerine başlıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
THY, Çin'in Urumçi şehrine seferlerine başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Çin Halk Cumhuriyeti'nin Urumçi şehrine sefer başlatma kararı aldı.

Türk Hava Yolları (THY) Çin Halk Cumhuriyeti'nin Urumçi şehrine sefer başlatma kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Urumçi şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Aslında urumciye gidip Uygur turklerinin durumunu görmek gerek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23