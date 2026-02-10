Hatay’da motosikletli magandaya rekor ceza! Hem ehliyetsiz hem kasksız: Akrobatik şovun sonu karakolda bitti
Hatay’da motosiklet üzerinde canını hiçe sayarak akrobatik hareketler yapan ve bu anları sosyal medyada marifetmiş gibi paylaşan sürücüye devletin cevabı sert oldu. Emniyet ekiplerinin titiz takibiyle yakalanan ehliyetsiz sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle rekor ceza kesildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan ehliyetsiz sürücüye 77 bin 239 lira ceza uygulandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün motosikletle akrobatik hareketler sergilediği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen şüpheli M.S, Gülderen Mahallesi'nde yakalandı.
Ekipler, sürücü belgesinin olmadığı belirlenen şüpheliye çeşitli ihlallerden dolayı 77 bin 239 lira ceza kesti.
