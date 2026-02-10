  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’den Kolombiya’ya zırhlı güç takviyesi: Yeni teslimat sahadaki dengeleri değiştiriyor THY bakın kaç milyon yolcu taşıdı! Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!' 10 Şubat 720: Ömer B. Abdülazîz'in vefatı (Emevi Halifesi) 10 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Hakan Fidan'dan 'savaş' açıklaması! Dumansız Türkiye için sert yasaklar yolda! Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor İlhak için düğmeye bastılar! Katil sürüsünün yetkisi genişletildi Pasaportlardaki Filistin Devleti mührü İsrail'i karıştırdı
Gündem Kıyafet zulmüne anayasal kalkan: Bakan Tunç ‘ötekileştirme bitecek’ dedi!
Gündem

Kıyafet zulmüne anayasal kalkan: Bakan Tunç ‘ötekileştirme bitecek’ dedi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kıyafet zulmüne anayasal kalkan: Bakan Tunç ‘ötekileştirme bitecek’ dedi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kıyafeti nedeniyle saldırıya uğrayan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in 'Bizi bu haksızlıklardan kurtarın' feryadına yanıt verdi. Tunç, yeni ve sivil bir anayasanın sadece bir hedef değil, millete olan bir namus borcu olduğunu vurgulayarak; 'Başörtüsüne anayasal teminat şart! Ötekileştirme bitecek' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kıyafeti nedeniyle hakarete maruz kalan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş üzerinden "yeni anayasa" vurgusu yaptı. Güneş'in "Bizi bu haksızlıklardan kurtarın" sözlerinin toplumun geniş kesimlerinin beklentisi olduğunu belirten Tunç; darbeci ve vesayetçi ruhtan tamamen arınmış, başörtüsü ve temel hakları tam güvence altına alan sivil bir anayasanın artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Bakan Tunç, "Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur" ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında telefonla görüştüğü, kıyafeti nedeniyle hakarete uğrayan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in "Sivil anayasayı getirin de bizi bu tür haksızlıklardan kurtarın" sözlerinin, milletin ortak talebi ve beklentisini en yalın haliyle ortaya koyduğunu belirtti.

Güneş'in bu talebinde haklı olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 23 yılda sessiz devrim niteliğindeki reformlarla Anayasa'nın darbeci ve vesayetçi ruhunu büyük ölçüde zayıflatmış olsak da bunu kalıcı biçimde ortadan kaldırmanın yolu, darbecilerin değil aziz milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve milletimizin beyaz oylarıyla 'evet' dediği yeni ve demokratik bir anayasadan geçmektedir. Elbette bu anayasa, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, kimseyi ötekileştirmeyen, tüm haklardan yararlanmanın hiçbir kadının başının örtülü ya da açık olmasına bağlanamayacağını açıkça hükme bağlayan ve başörtüsüne anayasal teminat getiren düzenlemeleri de içermelidir."

Güneş'e ve milletin değerlerine yönelik yapılan çirkin hakareti kınayan Tunç, başlatılan adli soruşturmayı titizlikle takip ettiğini bildirdi.

Bakan Tunç duyurdu: Atlas Çağlayan’ın katili ve tehdit savuranlar tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu: Atlas Çağlayan’ın katili ve tehdit savuranlar tutuklandı

Gündem

Bakan Tunç duyurdu: Atlas Çağlayan’ın katili ve tehdit savuranlar tutuklandı

Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı
Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı

Gündem

Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı

Bakan Tunç’tan Minguzzi davası açıklaması: Taviz yok, adalet eksiksiz tecelli etti
Bakan Tunç’tan Minguzzi davası açıklaması: Taviz yok, adalet eksiksiz tecelli etti

Gündem

Bakan Tunç’tan Minguzzi davası açıklaması: Taviz yok, adalet eksiksiz tecelli etti

Rojin Kabaiş davasında Bakan Tunç'tan net mesaj! Karanlık hiçbir nokta kalmayacak
Rojin Kabaiş davasında Bakan Tunç'tan net mesaj! Karanlık hiçbir nokta kalmayacak

Gündem

Rojin Kabaiş davasında Bakan Tunç'tan net mesaj! Karanlık hiçbir nokta kalmayacak

Suç makinesi çocuklara neşter: Bakan Tunç açıkladı: Yasalar değişiyor!
Suç makinesi çocuklara neşter: Bakan Tunç açıkladı: Yasalar değişiyor!

Gündem

Suç makinesi çocuklara neşter: Bakan Tunç açıkladı: Yasalar değişiyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KAMU GUCUNU KEYFI SORUMSUZ ZALIMCE KULLANAN DEVLET MEMURLARINA TADAL KORUMA ZIRHI KALDIRILSIN HESAP VERIR-SEFDAF DENETIM-XEVINDENBTAZMINAT-CEZA SORUMLUGU ILK KEZ GETIRILSIN....INSAN HAKLARINI TAKNAYAN DEVLET GOREVLI ISTEMIYORUZ

FASIST-IMTIYAZLI BurokraSI ve Yargi OLUGARSISI GAK3N 100 YIKDUR DEVAM EDIYOR....OLMAZ!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23