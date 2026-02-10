  • İSTANBUL
Spor
8
Yeniakit Publisher
Yeni yorumlar herkesi şaşırttı: Şok geçirdiler resmen... Asensio Fenerbahçe'de yeniden doğdu
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Yeni yorumlar herkesi şaşırttı: Şok geçirdiler resmen... Asensio Fenerbahçe'de yeniden doğdu

Tedesco'nun yeni prensi artık Asensio...

#1
Foto - Yeni yorumlar herkesi şaşırttı: Şok geçirdiler resmen... Asensio Fenerbahçe'de yeniden doğdu

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği maça Asensio'nun topuk pasıyla Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı asist damga vurdu. İspanyol yıldızın bu asisti ülkesinde de büyük ses getirdi. İspanyol basınında, 'Asensio, ne yaptın sen! Hayatının asistini yapmak için resmen Guti’ye dönüştün.' manşetiyle yer alan haberde yıldız futbolcunun performansına duyulan hayranlık açıkça görüldü.

#2
Foto - Yeni yorumlar herkesi şaşırttı: Şok geçirdiler resmen... Asensio Fenerbahçe'de yeniden doğdu

Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşayan Marco Asensio, tüm kulvarlarda 11 gol ve 8 asiste ulaştı. Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı, Gençlerbirliği maçına da yaptığı asistle damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde topuk pasıyla harika bir asiste imza atan Asensio, ülkesi İspanya'da manşet oldu.

#3
Foto - Yeni yorumlar herkesi şaşırttı: Şok geçirdiler resmen... Asensio Fenerbahçe'de yeniden doğdu

Marca'da yer alan haberde, "'El Matador' Asensio, Süper Lig’deki yolculuğunda adeta önüne geleni 'avlamaya' devam ediyor. Mallorca, Espanyol, Real Madrid, PSG ve Aston Villa’nın eski oyuncusu olan yıldız isim, Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ettiği maçta bu kez 'Guti tarzı' topuk pasıyla yaptığı asistle yine belirleyici oldu." denildi. Haberin devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

#4
Foto - Yeni yorumlar herkesi şaşırttı: Şok geçirdiler resmen... Asensio Fenerbahçe'de yeniden doğdu

"Asensio, ilk 11’de sahaya çıktı ve Fenerbahçe formasıyla N'Golo Kanté'nin ilk maçında (Kanté 62. dakikada oyundan alındı) tüm dikkatleri üzerine çekti. Balearlı yıldız, 11. dakikada gelen 1-0'lık golün başlangıcında da rol oynadı: Talisca’ya ara pası attı, Brezilyalı oyuncunun orta denemesi sonrası top ceza sahasında Zuzek’in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ve penaltıyı Talisca gole çevirdi.

#5
Foto - Yeni yorumlar herkesi şaşırttı: Şok geçirdiler resmen... Asensio Fenerbahçe'de yeniden doğdu

Asensio’nun 'sanat eseri' niteliğindeki hareketi ise gecikmedi. Kanté'den topu aldı, kaleye sırtı dönük halde inanılmaz bir topuk pası çıkardı. Bu pası değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, 27. dakikada kaleci Ricardo Velho ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

#6
Foto - Yeni yorumlar herkesi şaşırttı: Şok geçirdiler resmen... Asensio Fenerbahçe'de yeniden doğdu

Fenerbahçe’nin 21 numaralı oyuncusunun istatistikleri yükselmeye devam ediyor: Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 11 gol ve 8 asist üretti."

#7
Foto - Yeni yorumlar herkesi şaşırttı: Şok geçirdiler resmen... Asensio Fenerbahçe'de yeniden doğdu

AS'ta yer alan haberde ise Asensio'nun asistinin yarattığı şaşkınlık manşete taşındı. "Asensio, ne yaptın sen! Hayatının asistini yapmak için resmen Guti’ye dönüştün." manşetiyle verilen haberde, "Balearlı futbolcu, Sevilla’ya karşı 14’ün (Guti) yaptığı asisti hatırlatan muhteşem topuk pası asisti yaptı. Türkiye’de adeta formunun zirvesinde ve bunu her hafta ortaya koyuyor." denildi.

