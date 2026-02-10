  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’den Kolombiya’ya zırhlı güç takviyesi: Yeni teslimat sahadaki dengeleri değiştiriyor THY bakın kaç milyon yolcu taşıdı! Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!' 10 Şubat 720: Ömer B. Abdülazîz'in vefatı (Emevi Halifesi) 10 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Hakan Fidan'dan 'savaş' açıklaması! Dumansız Türkiye için sert yasaklar yolda! Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor İlhak için düğmeye bastılar! Katil sürüsünün yetkisi genişletildi Pasaportlardaki Filistin Devleti mührü İsrail'i karıştırdı
Siyaset Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında yürütülen soruşturmada bir yeni detay ortaya çıktı. CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un, avukatları vasıtasıyla gizlice cezaevi dışına mektuplar yolladığı iddia ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında yürütülen soruşturmada bir yeni detay ortaya çıktı. CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un, avukatları vasıtasıyla gizlice cezaevi dışına mektuplar yolladığı iddia ediliyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un, avukatları vasıtasıyla gizlice cezaevi dışına mektuplar yolladığı iddia ediliyor. Notlarda “Görüldü” kaşesi bulunmazken, infaz ihlali yapılıp yapılmadığı merak ediliyor.

Söz konusu soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bazı isimlerin denetimsiz yazışmalar yaptığı iddia ediliyor. Öyle ki sıranın başında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile danışmanı Murat Ongun var.

 

GİZLİ YAZIŞMALAR

Bazı kişilerin cezaevi denetiminden geçirilmeden yazdıkları özel notların iş insanları, gazeteciler, medya çalışanları ve avukatlara gönderdiği iddia edildi. Cezaevinden dışarı gönderilen el yazısı notlarda, yasal zorunluluk olan “görüldü” kaşesinin bulunmaması dikkat çekti.

El yazısı notların avukat görüşleri sırasında cezaevi dışına çıkarıldığı öne sürüldü. Bu yöntemle cezaevi idaresinin devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Cezaevlerinde tutuklu bulunan hükümlü ve şüphelilerin tüm yazışmalarının infaz mevzuatı gereği kontrol edilerek “görüldü” kaşesiyle onaylanması gerekiyor.

 

İNFAZ İHLALİ Mİ YAPILIYOR?

Paylaşılan örnek notlarda, soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra siyasi mesajlar ve kamuoyuna yönelik çağrıların bulunduğu ifade edildi.

Yazışmalarda cezaevi idaresine ait herhangi bir resmi mühür ya da denetim izine rastlanmaması, infaz ihlali tartışmalarını güçlendirdi.

19 milyonluk konut ve lüks araç iddiası! CHP'li Bayrampaşa'da kallavi rüşvet çarkı
19 milyonluk konut ve lüks araç iddiası! CHP'li Bayrampaşa'da kallavi rüşvet çarkı

Gündem

19 milyonluk konut ve lüks araç iddiası! CHP'li Bayrampaşa'da kallavi rüşvet çarkı

CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi
CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi

Gündem

CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi

Zabıta memuru tutuklandı! CHP’li belediyede rüşvet skandalı
Zabıta memuru tutuklandı! CHP’li belediyede rüşvet skandalı

Aktüel

Zabıta memuru tutuklandı! CHP’li belediyede rüşvet skandalı

CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti
CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti

Gündem

CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti

 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

Bunların yapmayacağı rezillik yok şeytana papuclarini ters gidirirler bunların avukatlarida kendilerine benziyor

Vatanci

Bunlar hep böyle sahtekardi böyle kalir . Bunlara oy verende bunlardan dir #
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23