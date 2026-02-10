Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında yürütülen soruşturmada bir yeni detay ortaya çıktı. CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un, avukatları vasıtasıyla gizlice cezaevi dışına mektuplar yolladığı iddia ediliyor.

Söz konusu soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bazı isimlerin denetimsiz yazışmalar yaptığı iddia ediliyor. Öyle ki sıranın başında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile danışmanı Murat Ongun var.

GİZLİ YAZIŞMALAR

Bazı kişilerin cezaevi denetiminden geçirilmeden yazdıkları özel notların iş insanları, gazeteciler, medya çalışanları ve avukatlara gönderdiği iddia edildi. Cezaevinden dışarı gönderilen el yazısı notlarda, yasal zorunluluk olan “görüldü” kaşesinin bulunmaması dikkat çekti.

El yazısı notların avukat görüşleri sırasında cezaevi dışına çıkarıldığı öne sürüldü. Bu yöntemle cezaevi idaresinin devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Cezaevlerinde tutuklu bulunan hükümlü ve şüphelilerin tüm yazışmalarının infaz mevzuatı gereği kontrol edilerek “görüldü” kaşesiyle onaylanması gerekiyor.

İNFAZ İHLALİ Mİ YAPILIYOR?

Paylaşılan örnek notlarda, soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra siyasi mesajlar ve kamuoyuna yönelik çağrıların bulunduğu ifade edildi.

Yazışmalarda cezaevi idaresine ait herhangi bir resmi mühür ya da denetim izine rastlanmaması, infaz ihlali tartışmalarını güçlendirdi.