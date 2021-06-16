Sukkar gözünü ihracata çevirdi

Erzurum ve Erzincan’da azalan şeker üretimini canlandırmak için çalışmalar yapan Sukkar, fabrika bünyesinde kurulan Mezra Ziraat Anonim Şirketi’yle 3 yıl boyunca çiftçilere modern tarım araçları, yağmurlu sulama kolaylığı gibi önemli desteklerde bulundu. Özel sektör teşvikleriyle ekim yapmaya başlayan çiftçiler, daha fazla pancar üreterek şeker ihtiyacını karşılarken, ülke ve aile ekonomisine de olumlu katkıda bulundu. 2019- 2020 döneminde işlediği 610 bin ton pancardan 91 bin ton şeker elde ederek tarihinin en önemli üretim rekoruna imza atan Sukkar, rotasını ihracata çevirdi.

FABRİKALARA YATIRIM YAPILDI

Genel Müdür Yardımcısı Necati Karavaizoğlu, fabrikanın önceki yıllarda eski teknolojiyle hizmet verdiğini ve devralındıktan sonra önemli ölçüde yenilendiğini belirtti. Erzurum ve Erzincan’daki tesislere yatırım yaptıklarını ifade eden Karavaizoğlu, şunları söyledi: “Bu fabrikaların kapasitesi Erzincan’da 1200 ton, Erzurum’da 1800 ton iken 1976 yılında modernize edilerek Erzincan’da bin 500 tona Erzurum’da ise 3 bin tona çıkarılmış. Bizim de yaptığımız yatırımların neticesinde Erzincan’da 2 bin 200 ton, Erzurum’da günde 4 bin 200 ton pancar işleyecek duruma geldik. Fabrikada daha önce 100 ton pancar işlenip 45 ton buhar kullanılıyordu. Yapılan yatırımlar sayesinde bu rakam düşürüldü. Artık 100 ton pancar için 33 ton buhar kullanılıyor. Hedefimiz 30 tonun altında buharla fabrikayı çalıştırmak.”

BÜYÜK BAŞARI

Karavaizoğlu, zarar etmemesi için çiftçilere destek verdiklerinin altını çizdi. Yaptıkları yatırımların neticelerini aldıklarını dile getirdi. Geçen yılki üretimlerinden bahseden Karavaizoğlu, “2019-2020 yılında yaklaşık 610 bin ton net pancar işledik ve 91 bin ton şeker elde ettik. Bu şekerin 77 bin tonu şeker kurumunun bize tahsis ettiği kota. 14 bin ton da C şeker ürettik. Bu Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının tarihlerinde bir ilk. İlk defa bu kadar pancar işlendi ve ilk defa bu kadar şeker çıktı. Önceki yıllara göre hem pancarda hem de şekerde yüzde 40 yüzde, 50 oranında artışımız var ve bu büyük bir başarı” diye konuştu. Rekoltenin düşmemesi için gayret ettiklerini vurgulayan Karavaizoğlu, bu süreçte 185 bin ton küspe ve 22 bin ton da melas ürettiklerini anlattı.

Şekeri dövize dönüştürecek

Hayvancılığa destek olsun diye 185 bin ton küspenin 120 bin tonunu çiftçilere para almadan hibe ettiklerini bildiren Karavaizoğlu, şunları kaydetti: “Erzurum ve Erzincan’da 115 bin dekar alanda ekim yapıyoruz. 2 bin 500 çiftçimizden bu pancarları tedarik etmeye başladık. İnşallah bu rekolte düşmeyecek çünkü bölgede verim düşük ama Türkiye’nin en kaliteli pancarı buralarda yetişiyor. Pancar içindeki şeker oranlarımız çok yüksek. Sayın Bakanımızın da söylediği gibi ‘Türkiye artık şeker ithal değil, ihraç edecek’ bir konuma geldi. Bu destekler bunu daha da iyi motive edecek ve inşallah biz de Albayrak Grubu olarak artık şekeri ihraç ederek ülkemize döviz kazandıracağız.” Karavaizoğlu, Şeker Dairesi Başkanlığı’nın bu sene 2.5 milyon ton kota koyduğunu hatırlatarak, fabrikalarının bu kotaya göre üretim yaptığına işaret etti. Bu sene şeker pancarı üretiminde bütün fabrikaların rekor kırdığına dikkat çeken Karavaizoğlu, “Erzurum ve Erzincan fabrikaları kaç senedir kotalarını dolduramıyordu. Bunlar ilk defa kotalarını doldurdukları gibi 14 bin ton da ihraç edebilecek C şekeri üretimi yaptı. Bu tarihte ilktir. Yani 1956’dan itibaren ilk defa böyle bir değeri Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları yakaladı” değerlendirmesinde bulundu.

EKİM ALANI ARTTI

Albayrak Grubu şirketlerinden Mezra Ziraat AŞ Genel Müdürü Eyüp Demir, 2020 yılında pancar rekoru kırıldığını anımsatarak, “Artık yönümüzü ihracata çevirdik. Çiftçilerimize ekim, çapa, sulama ve söküm destekleri veriyoruz. Özelleştirmeden aldığımız dönemde ilk yıl sadece 800 dönüm ekim vardı. Bizim bu teşviklerimiz ve şirketin devreye girmesiyle ekim alanı bu yıl 2 bin 700 dönüme çıktı. Önümüzdeki yıl bunun 10 bin dönüme çıkacağını tahmin ediyoruz çünkü biz çiftçilerimize verimin nasıl artacağını gösterdik” dedi. Çiftçilerden de olumlu dönüşlerin olduğunu aktaran Demir, “Çiftçimiz önceden bir dönümden aldığı 2 ya da 3 ton verimini şimdi 6-7 tona çıkardı. Bunun için onların ve bizim yüzümüz gülüyor. Artık ülkemize de döviz girdisi sağlamanın gururunu yaşayacağız” şeklinde konuştu.