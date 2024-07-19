‘Suikastın kaymağını’ kim yiyecek? Bu işte küreselci Siyonist lobinin ne kadar etkisi var?

Bercan Tutar, Donald Trump'a yapılan suikast girişiminin ulusal ve küresel dengeleri değiştireceğini yazdı. Tutar, Trump'ın İsrail yanlısı politikalarının devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Trump'ın başkan yardımcısı adayı Vance'in de İsrail'i koşulsuz desteklediğine dikkat çeken Tutar, Sabah gazetesindeki yazısında suikast girişiminin ardındaki küreselci Siyonist lobinin etkilerini analiz etti. İşte Bercan Tutar'ın yazısı:

"ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin adaylarından Donald Trump'a yönelik 13 Temmuz'daki suikast girişimi ulusal ve küresel dengeleri kökünden değiştireceğe benziyor. Her şey değişebilir ancak küreselci Siyonist lobinin ABD'ye dayattığı soykırımcı İsrail politikasının çok da farklılaşacağını sanmıyorum.

Zira Trump'ın İsrail yanlısı fanatik tutumunu 2016-2020 yılları arasındaki başkanlık döneminden gayet iyi biliyoruz. Bugün Siyonist rejimin Gazze'de yürüttüğü soykırım saldırılarının tohumları bu dönemde atılmıştı.

Bu bağlamda seçilmesine artık kesin gözüyle bakılan Trump'ın ikinci döneminde İsrail'in soykırım ve ilhak politikası daha da derinleşecektir. Çünkü Trump'ın ilk döneminde ABD, Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması, Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı sayılması, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi, Batı Şeria'daki sömürgeci yerleşim stratejisinin had safhaya ulaşması, hatta Ürdün ve Mısır'dan toprak talepleriyle Gazze'nin yok edilip tamamen ilhak edilmesi gibi bütün kirli planların uygulanmasında Siyonist rejime açık çek vermişti.

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İktidara yürüyen Trump'ın İsrail siyasetinin aynen devam edeceğinin en büyük kanıtı ise kendine yardımcı olarak seçtiği isim. Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance, Siyonist İsrail'i ve barbar politikalarını koşulsuz destekleyen biri.

"Önce Amerika" politikasının ateşli savunucularından olan Ohio Senatörü Vance, 2003 yılındaki Irak'ın işgaline, Ortadoğu'daki müttefiklere ve Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlara karşı çıkmasıyla biliniyor.

Quincy Enstitüsü'nde mayıs ayındaki konuşmasında, "Ukrayna'da fiilen hiç bitmeyen bir savaşı finanse etmeye devam etmenin Amerika'nın çıkarına olduğunu düşünmüyorum" demişti.

Nisan ayı sonunda Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yeni askeri yardımın onaylanmasının ardından da Vance, Senato kürsüsünden Irak'taki askerlik deneyimine dayanarak meslektaşlarını şöyle azarlamıştı: "Ülkeme şerefli bir şekilde hizmet ettim ve Irak'a gittiğimde bana yalan söylendiğini gördüm."

Aynı konuşmada Vance Hıristiyanların Irak'tan göçünü ve Irak'ın altın tepside İran'a sunulmasını da ABD işgaline bağlamıştı.

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Ancak Vance'ın savaş karşıtlığı İsrail'e kadar. Çünkü 39 yaşındaki senatörün ABD dış politikasına yönelik eleştirileri Beyaz Saray'ın soykırımcı İsrail'e verdiği desteği sorgulamayı içermiyor. Vance nisan ayında CNN'e verdiği bir röportajda, İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdi. "İsrailliler bizim müttefikimiz, bu savaşı istedikleri gibi yürütsünler" dedi.

Görüldüğü üzere Trump ile aynı frekansta konuşan biri. Trump ve Vance'ın yöneteceği ABD'nin yeni Ortadoğu anlayışı Gazze Kasabı Netanyahu'nun Siyonist projelerine ayarlı. Soykırımcı Biden'ın gidip yerine Trump'ın gelmesi Filistin ve İslam dünyası için pek bir anlam ifade etmiyor.

Sömürü, işgal, katliam, etnik temizlik ve soykırım stratejileri kaldığı yerden devam edecek.

Bu da Trump'a yönelik suikast girişiminin getireceği zaferin kaymağını ABD halkından çok yine küreselci Siyonist çetelerin yiyeceğini gösteriyor."