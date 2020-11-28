  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suikast sonrası manşetler peş peşe atıldı! İran'dan dünyayı sarsan açıklama
Dünya

Suikast sonrası manşetler peş peşe atıldı! İran'dan dünyayı sarsan açıklama

İran nükleer programının kilit isimlerinden Savunma Bakan Yardımcısı Fahrizade'nin aracına düzenlenen saldırı sonrası hayatını kaybetmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. İran'da gazeteler suikast manşetleriyle çıkarken, Devrim Muhafızları ise intikam açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:52:00 - 2020-11-28 13:53:15
Suikast sonrası manşetler peş peşe atıldı! İran'dan dünyayı sarsan açıklama

İran nükleer programının kilit isimlerinden Savunma Bakan Yardımcısı Fahrizade'nin dün aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine muhafazakar kanada bağlı gazeteler "intikam" söylemini öne çıkarırken, reformistlere ve hükümete yakın gazeteler ise daha ılımlı ve sade başlıklar tercih etti. Devrim muhafızları ise bu saldırının intikamının alınacağını duyurdu.

Muhafazakar Vatan-ı İmruz gazetesi "Vurmazsak vururlar" manşetiyle intikam alınması gerektiğini savunarak, "İran'da genel bir öfke var. ABD ve siyonist rejimden intikam alınması talep ediliyor." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ali Hamaney'in genel yayın yönetmenini atadığı, devletin resmi gazetesi Keyhan da "Göze karşılık göz, siyonistler beklesin" manşetiyle çıktı.
Yine muhafazakarlara yakın Şoru gazetesi, "Fahrizade'nin katillerini pişman edeceğiz" manşetini kullandı. Himayet gazetesi de "Halk intikam bekliyor" başlığını seçti.
Muhafazakar Cam-ı Cem gazetesi, "Yeniden 2010'a dönüldü" manşetiyle geçmişte diğer İranlı bilim adamlarına düzenlenen suikastlara atıf yaptı.

Hükümete yakın gazeteler itidalli

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine yakınlığıyla bilinen reformist Arman-ı Milli gazetesi ise "Gerginlik tuzağı" manşetini tercih ederek, "Stratejik sabır ve bölge şartlarının tahlili, kalan son 2 ayda İran'ın Binyamin Netanyahu ve Donald Trump'ın ateşi körüklemesine karşılık en önemli siyasi ekseni olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Hükümete bağlı olarak çıkan resmi İran gazetesi de "İranlı bilim adamına terör saldırısı" manşeti attı.

Reformist İtimad gazetesi ise "Bir terör saldırısının tahlili" başlığını kullanarak, yazarlarına konuyu analiz ettirdi.

Reformist Şark gazetesi, "Abserd'de kanlı terör" manşetiyle haberi sade bir şekilde verdi. Cevan gazetesi, haberi, "Bir bilim adamına daha terör saldırısı" şeklinde duyururken, Ferihtegan gazetesi, "Serçeşmeye terör saldırısı" başlığını tercih etti.

Devrim muhafızlarından intikam açıklaması

Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada ise İran'ın bu saldırının intikamını alacağı söylendi. Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami Twitter'da paylaştığı mesajda, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarak, "Şimdiye kadar hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmadığımızı gösterdik" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı
Medya

Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdarı olan Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır rolünü oynayan Oktay Kaynarca'yla ilgili itiraflarda bulundu. Şaş..
Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi
Dünya

Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi

İran'ın nükleer programını yöneten Muhsin Fahrizade'nin suikasta uğradığı öne sürülüyor. Yaşanan gelişme sonrası Devrim Muhafızları'ndan açı..
Kamu zararını örtmek isteyen Odatv'den 'Atatürk' maskesi!
Gündem

Kamu zararını örtmek isteyen Odatv'den 'Atatürk' maskesi!

Kamu zararının üzerini örtmeye çalışan Karanlık Odatv, CHP'li Fındıklı Belediyesi'nin keyfi tabela değiştirmesine başlatılan soruşturmayı "A..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay